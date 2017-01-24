 Gülseren Gönül için taziye mesajı – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    için taziye mesajı

    Gülseren Gönül için taziye mesajı

    A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın formasını giyen ilk oyunculardan , 66 yaşında hayatını kaybetti.

    Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, 'ün cenazesinin, yarın Ankara Karşıyaka Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği bildirildi.

    Açıklamada, "Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri de yer aldı.



    Gençlik ve Spor Bakanı , hayatını kaybeden kadın basketbolunun sembol isimlerinden Gülseren Gönül için taziye mesajı yayımladı.Gülseren Gönül'ün vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Bakan Kılıç, mesajda şu ifadelere yer verdi:

    "Ülkemiz basketboluna yaptığı katkılarla basketbolun gençlerimiz arasında sevilmesine büyük katkı veren Gülseren Gönül, yurt dışına transfer olan ilk kadın basketbolcumuz olma özelliğini taşıyordu. A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın formasını giyen ilk sporcularımız arasında da yer alan Gülseren Gönül'e, Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyorum."

    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:41
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