Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, Gülseren Gönül'ün cenazesinin, yarın Ankara Karşıyaka Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği bildirildi.

Açıklamada, "Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri de yer aldı.







Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, hayatını kaybeden kadın basketbolunun sembol isimlerinden Gülseren Gönül için taziye mesajı yayımladı.Gülseren Gönül'ün vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Bakan Kılıç, mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemiz basketboluna yaptığı katkılarla basketbolun gençlerimiz arasında sevilmesine büyük katkı veren Gülseren Gönül, yurt dışına transfer olan ilk kadın basketbolcumuz olma özelliğini taşıyordu. A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın formasını giyen ilk sporcularımız arasında da yer alan Gülseren Gönül'e, Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyorum."