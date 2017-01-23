 Timsah, ‘Aybaba’ dedi – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    Timsah, ‘Aybaba’ dedi

    Timsah, ‘Aybaba’ dedi
    'da Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine en güçlü adayın Samet Aybaba olduğu öğrenildi. Tecrübeli hocayla yarın masaya oturulacak. Bursa yönetimi, Aybaba olmazsa Mutlu Topçu ve İsmail Ertekin ile görüşme yapacak.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:04
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