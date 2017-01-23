Timsah, ‘Aybaba’ dedi
Bursaspor'da Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine en güçlü adayın Samet Aybaba olduğu öğrenildi. Tecrübeli hocayla yarın masaya oturulacak. Bursa yönetimi, Aybaba olmazsa Mutlu Topçu ve İsmail Ertekin ile görüşme yapacak.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
Toplam 1
Yorum
Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
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tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
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