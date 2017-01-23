 Liderde üç F.Bahçeli – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    Liderde üç F.Bahçeli

    Liderde üç F.Bahçeli
    Başakşehir'in kadrosunda 3 eski F.Bahçeli yer aldı. Milli Takımın da kalesini koruyan Volkan Babacan ve Emre Belözoğlu Kadıköy'de eski takımına karşı mücadele ederken, bir başka eski Fenerbahçeli, Bekir İrtegün kulübede görev bekledi.

    Emre'den üçüncü dalya
    Başakşehirli Emre Belözoğlu, Süper Lig kariyerindeki 300. maçına eski takımı Fenerbahçe karşısında çıktı. 36 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray ile 102, Fenerbahçe ile 159, Başakşehir ile 38 lig karşılaşmasında oynamıştı. Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar Emre'ye büyük ilgi gösterdi.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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