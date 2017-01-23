Liderde üç F.Bahçeli
Başakşehir'in kadrosunda 3 eski F.Bahçeli yer aldı. Milli Takımın da kalesini koruyan Volkan Babacan ve Emre Belözoğlu Kadıköy'de eski takımına karşı mücadele ederken, bir başka eski Fenerbahçeli, Bekir İrtegün kulübede görev bekledi.
Emre'den üçüncü dalya
Başakşehirli Emre Belözoğlu, Süper Lig kariyerindeki 300. maçına eski takımı Fenerbahçe karşısında çıktı. 36 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray ile 102, Fenerbahçe ile 159, Başakşehir ile 38 lig karşılaşmasında oynamıştı. Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar Emre'ye büyük ilgi gösterdi.
Emre'den üçüncü dalya
Başakşehirli Emre Belözoğlu, Süper Lig kariyerindeki 300. maçına eski takımı Fenerbahçe karşısında çıktı. 36 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray ile 102, Fenerbahçe ile 159, Başakşehir ile 38 lig karşılaşmasında oynamıştı. Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar Emre'ye büyük ilgi gösterdi.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:49
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
Toplam 1
Yorum
Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
Toplam 2
Yorum
tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
Liderde üç F.Bahçeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.