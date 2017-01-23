Avcı kadroyu bozmadı
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçen hafta Kayseri'yi 5-0 deviren kadroyu bozmadı.
Turunculacivertlilerde sakatlığı bulunan Hakan, yeni transfer Egemen ile kart cezalısı bir diğer yeni transfer İrfan Can ise kadroda yer almadı.
CAİÇARA'DAN SİFTAH
Başakşehir'in yeni transferlerinden Junior Caiçara, F.Bahçe maçına yedekler arasında başladı. Schalke'den transfer edilen 27 yaşındaki sağ bek ikinci yarıda Uğur'un yerine oyuna girdi. Berzilyalı futbolcu etkili bindirmeleriyle dikkat çekti.
CAİÇARA'DAN SİFTAH
Başakşehir'in yeni transferlerinden Junior Caiçara, F.Bahçe maçına yedekler arasında başladı. Schalke'den transfer edilen 27 yaşındaki sağ bek ikinci yarıda Uğur'un yerine oyuna girdi. Berzilyalı futbolcu etkili bindirmeleriyle dikkat çekti.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
Toplam 1
Yorum
Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
Toplam 2
Yorum
tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
Avcı kadroyu bozmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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