 Onun adı Toros Kaplanı – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    Onun adı Toros Kaplanı

    Onun adı Toros Kaplanı

    Küme düşme hattında yer alan ve ligde kalma savaşı veren , ’u 84. dakikada Magaye Gueye ile yendi.

    'in 18. haftasında Bursaspor sahasında Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu. Kayseri galibiyetiyle yenilmezlik serisine başlayan Adanaspor, Başakşehir ve Fenerbahçe beraberliklerinin ardından Bursa'yı da deplasmanda yenmeyi başardı ve ligde kalma yarışında çok kritik 8 puan kazandı.

    HAMZAOĞLU TRİBÜNDEYDİ
    'da 5 maç ceza alan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu maçı tribünden takip ederken, Adanaspor'un galibiyet golü 84. dakikada Magaye Gueye 'den geldi. Adana 14 puana çıktı.

    DEPLASMANDA İLK GALİBİYETİ
    Son haftalardaki başarılı oyunu Bursa'da da sürdüren rakibini tek golle yenerken, bu sezonki ilk dış saha galibiyetine imza attı ve büyük sevinç yaşadı.

    ŞAHİN: İNANARAK KAZANDIK
    Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, Bursaspor karşısına inanarak çıktıklarını belirterek, "Özellikle ikinci yarıda inanılmaz oynadık. Kalemizi iyi savunduk ve hızlı ataklar geliştirdik. Adanaspor kesinlikle ligde kalacak. Tüm takım olarak buna inanıyoruz. Transfer çalışmalarımız da devam ediyor" dedi.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:35
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