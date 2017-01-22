Onun adı Toros Kaplanı
Küme düşme hattında yer alan ve ligde kalma savaşı veren Adanaspor, Bursaspor’u 84. dakikada Magaye Gueye ile yendi.
Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor sahasında Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu. Kayseri galibiyetiyle yenilmezlik serisine başlayan Adanaspor, Başakşehir ve Fenerbahçe beraberliklerinin ardından Bursa'yı da deplasmanda yenmeyi başardı ve ligde kalma yarışında çok kritik 8 puan kazandı.
HAMZAOĞLU TRİBÜNDEYDİ
Bursaspor'da 5 maç ceza alan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu maçı tribünden takip ederken, Adanaspor'un galibiyet golü 84. dakikada Magaye Gueye 'den geldi. Adana 14 puana çıktı.
DEPLASMANDA İLK GALİBİYETİ
Son haftalardaki başarılı oyunu Bursa'da da sürdüren Adanaspor rakibini tek golle yenerken, bu sezonki ilk dış saha galibiyetine imza attı ve büyük sevinç yaşadı.
ŞAHİN: İNANARAK KAZANDIK
Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, Bursaspor karşısına inanarak çıktıklarını belirterek, "Özellikle ikinci yarıda inanılmaz oynadık. Kalemizi iyi savunduk ve hızlı ataklar geliştirdik. Adanaspor kesinlikle ligde kalacak. Tüm takım olarak buna inanıyoruz. Transfer çalışmalarımız da devam ediyor" dedi.
HAMZAOĞLU TRİBÜNDEYDİ
Bursaspor'da 5 maç ceza alan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu maçı tribünden takip ederken, Adanaspor'un galibiyet golü 84. dakikada Magaye Gueye 'den geldi. Adana 14 puana çıktı.
DEPLASMANDA İLK GALİBİYETİ
Son haftalardaki başarılı oyunu Bursa'da da sürdüren Adanaspor rakibini tek golle yenerken, bu sezonki ilk dış saha galibiyetine imza attı ve büyük sevinç yaşadı.
ŞAHİN: İNANARAK KAZANDIK
Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, Bursaspor karşısına inanarak çıktıklarını belirterek, "Özellikle ikinci yarıda inanılmaz oynadık. Kalemizi iyi savunduk ve hızlı ataklar geliştirdik. Adanaspor kesinlikle ligde kalacak. Tüm takım olarak buna inanıyoruz. Transfer çalışmalarımız da devam ediyor" dedi.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:35
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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