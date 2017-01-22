 Marcinho G.Antep’te... – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    G.Antep’te...

    Marcinho G.Antep’te...
    , uzun süredir görüştüğü Rus ekibi FK Ufa'nın Brezilyalı ofansif orta saha oyuncusu Marcinho ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Yöneticiler, yeni transferin takıma katılacağını ve transferin sürdüğünü söyledi. Marcinho ise "Takımın başarısı için çalışacağım" diye konuştu.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:56
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