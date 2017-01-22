 Konyaspor nefes aldı – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    Konyaspor nefes aldı

    Konyaspor nefes aldı

    ’de 3 maçtır galibiyet alamayan , alt sıralardan kurtulmak isteyen Çaykur Rize’yi Milosevic ve Bajic ile geçti puanını 27 yaptı.

    'de 18. hafta mücadelesinde Konyaspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle Konyaspor 3 maç sonra galip gelirken, Çaykur Rizespor ise kritik bölgede kalmaya devam etti. Kritik maçta Konya'nın gollerini 4'te Milosevic ve 59'da Bajic attı.

    RECEP NİYAZ'IN GOLÜ YETMEDİ
    Konuk 'un tek sayısı ise 35'te Recep Niyaz'ın ayağından geldi. 90 dakika 2-1 Atiker Konyaspor üstünlüğüyle sona ererken, bu skorun ardından Aykut Kocaman'ın ekibi 27 puana yükseldi. Hikmet Karaman'ın Çaykur Rizespor'u ise 16 puanda kaldı.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:47
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