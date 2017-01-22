Konyaspor nefes aldı
Süper Lig’de 3 maçtır galibiyet alamayan Atiker Konyaspor, alt sıralardan kurtulmak isteyen Çaykur Rize’yi Milosevic ve Bajic ile geçti puanını 27 yaptı.
Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Konyaspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle Konyaspor 3 maç sonra galip gelirken, Çaykur Rizespor ise kritik bölgede kalmaya devam etti. Kritik maçta Konya'nın gollerini 4'te Milosevic ve 59'da Bajic attı.
RECEP NİYAZ'IN GOLÜ YETMEDİ
Konuk Çaykur Rizespor'un tek sayısı ise 35'te Recep Niyaz'ın ayağından geldi. 90 dakika 2-1 Atiker Konyaspor üstünlüğüyle sona ererken, bu skorun ardından Aykut Kocaman'ın ekibi 27 puana yükseldi. Hikmet Karaman'ın Çaykur Rizespor'u ise 16 puanda kaldı.
RECEP NİYAZ'IN GOLÜ YETMEDİ
Konuk Çaykur Rizespor'un tek sayısı ise 35'te Recep Niyaz'ın ayağından geldi. 90 dakika 2-1 Atiker Konyaspor üstünlüğüyle sona ererken, bu skorun ardından Aykut Kocaman'ın ekibi 27 puana yükseldi. Hikmet Karaman'ın Çaykur Rizespor'u ise 16 puanda kaldı.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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