Fenerbahçe - M. Başakşehir | Canlı Anlatım
Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe ile lider Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor. Maç saat 19.00'da başladı.
AATIF KADRODA YOK
Fenerbahçe'de 5 futbolcu sakatlığı veya kart cezası nedeniyle görev yapamayacak. Sol bacak üst arka adalesinde yırtık bulunan Mehmet Topal ve arka adalesinden sakatlanan Volkan Şen'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda olan Sow ile G.Birliği maçında kırmızı kart gören İsmail Köybaşı forma giyemeyecek. Ayrıca yine G.Birliği sınavında dizinden sakatlanan Aatıf da kadroya alınmadı. Faslı futbolcunun ağrılarının ciddi olduğu ve 10 gün sahalardan uzak kalacağı dile getirildi.
BAŞAKŞEHİR'DE 2 EKSİK VAR
Abdullah Avcı'nın ekibinde bu maç öncesinde 2 eksik bulunuyor. Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen İrfan Can Kahveci kart cezası, Hakan Özmert ise sakatlığı nedeniyle zorlu deplasmanda takımdaki yerlerini alamayacaklar.
KADIKÖY'DE HİÇ KAYBETMEDİ
Fenerbahçe'nin kendi sahasında rakibine karşı bariz üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile Kadıköy'de yaptığı 8 maçta da hiç kaybetmedi. Söz konusu karşılaşmalarda 1 beraberlik alan Fenerbahçe, 7 galibiyeti ise arka arkaya kazandı. Kanarya, rakibine gollerde de büyük üstünlük kurdu. Ülker Stadı'ndaki maçlarda F.Bahçe 16, Başakşehir ise 5 gol kaydetti.
HASAN ALİ KALDIRIM CEZA SINIRINDA
Sol bek Hasan Ali Kaldırım, Başakşehir maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon Süper Lig'de üç sarı kartı bulunan Hasan Ali, turuncu-lacivertli takım karşısında da sarı kart görürse gelecek haftaki Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
FENER 8-7 ÖNDE
Ligde 18. kez karşılaşacak iki takımdan Fenerbahçe'nin 8, Başakşehir'in 7 galibiyeti var; 2 maç da berabere sonuçlandı.
STAT: Ülker Stadı
SAAT: 19:00
HAKEM: Bülent Yıldırım
YAYIN: beIN SPORTS 1
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Ozan, Salih, Alper, Lens, Fernandao.
TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Yalçın, Epureanu, Eren, Eren, Mahmut, Visca, Mossoro, Cengiz, Mehmet Batdal.
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:54
- ''Beşiktaş’tan asla ayrılmam!''
Toplam 5
Yorum
GS Hehe parayi görünceye kadar, bunlara karnimiz tokda , bazilari hala burda rüya görüyor
- Karanlık gece!
Toplam 18
Yorum
bayram bu hoca josue denen adamı neden hala oynatıyor anlamıyorum onun yerinde podolski önünde erenle başlasa bu maç böyle olmazdı yazık
- Beşiktaş, seriyi sürdürme peşinde
Toplam 2
Yorum
birkerede bjk aleyhine bir karar görmedim yine lehine hatalar bekliyorum mesela çime takılıp düşmek gibi...tiyatrooooooooo
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