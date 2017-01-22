Antalyaspor'dan mucize galibiyet

Osmanlı Stadı'nda oynanan mücadele saat 13.30'da başladı, Özgür Yankaya'nın düdük çaldığı maçı statta yaklaşık 4.250 taraftar takip etti.

Karşılaşmada ev sahibi Osmanlıspor'un golünü 45. dakikada Mehmet Güven'in asistinde Pierre Webo kaydetti.





Maçın son bölümlerinde gol için baskılarını artıran Antalyaspor'a beraberliği getiren gol maçın 89. dakikasında M'Billa Etame'den geldi.

Kırmızı beyazlı ekibe 3 puanı getiren golü ise 90 + 3. dakikada yıldız golcü Samuel Eto'o kaydetti.

Bu sonucun ardından 28 puana ulaşan Antalyaspor ligde 5. sıraya yükselirken, 26 puanda kalan Osmanlıspor 8. sıraya geriledi.





İLHAN CAVCAV UNUTULMADI

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Osmanlıspor-Antalyaspor maçında, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav unutulmadı.





Osmanlıspor oyuncuları, "İlhan ağabey seni çok özleyeceğiz. Mekanın cennet olsun" pankartı açarak sahaya çıkarken, tribünler ise "Türk futbolunun başı sağ olsun. Acın acımızdır Gençlerbirliği" pankartı açtı.

Maçta ayrıca İlhan Cavcav için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.