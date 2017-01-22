Antalyaspor'dan mucize galibiyet
Spor Toto Süper Lig 18. hafta mücadelesinde Osmanlıspor sahasında Antalyaspor'u ağırladı.
Osmanlı Stadı'nda oynanan mücadele saat 13.30'da başladı, Özgür Yankaya'nın düdük çaldığı maçı statta yaklaşık 4.250 taraftar takip etti.
Karşılaşmada ev sahibi Osmanlıspor'un golünü 45. dakikada Mehmet Güven'in asistinde Pierre Webo kaydetti.
Maçın son bölümlerinde gol için baskılarını artıran Antalyaspor'a beraberliği getiren gol maçın 89. dakikasında M'Billa Etame'den geldi.
Kırmızı beyazlı ekibe 3 puanı getiren golü ise 90 + 3. dakikada yıldız golcü Samuel Eto'o kaydetti.
Bu sonucun ardından 28 puana ulaşan Antalyaspor ligde 5. sıraya yükselirken, 26 puanda kalan Osmanlıspor 8. sıraya geriledi.
İLHAN CAVCAV UNUTULMADI
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Osmanlıspor-Antalyaspor maçında, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav unutulmadı.
Osmanlıspor oyuncuları, "İlhan ağabey seni çok özleyeceğiz. Mekanın cennet olsun" pankartı açarak sahaya çıkarken, tribünler ise "Türk futbolunun başı sağ olsun. Acın acımızdır Gençlerbirliği" pankartı açtı.
Maçta ayrıca İlhan Cavcav için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:36
- Antalyaspor'dan mucize galibiyet
Toplam 3
Yorum
Berkay :'( Ah Osmanlıspor ahhhhhhhhhhh!Yav Abi Osmanlıspor'un bu rakiplerinin kaçıncı çevirişinden berabere kalışı kaybedişi.Örneğin Villereal
- Alın size o maç!
Toplam 1
Yorum
ceto bu aksam fenerbahce basaksehırı gomecek cımlere .bakak gorekk
- Porto Aboubakar'ı geri istedi
Toplam 20
Yorum
karakartal Aboubakarın geri verilip; hedef santrafor alınması doğru bir strateji olabilir.
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