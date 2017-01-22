 Antalyaspor'dan mucize galibiyet – Fotomaç – 22 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ocak 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Antalyaspor'dan mucize galibiyet

    Antalyaspor'dan mucize galibiyet

    Spor Toto Süper Lig 18. hafta mücadelesinde Osmanlıspor sahasında Antalyaspor'u ağırladı.

    Osmanlı Stadı'nda oynanan mücadele saat 13.30'da başladı, Özgür Yankaya'nın düdük çaldığı maçı statta yaklaşık 4.250 taraftar takip etti.

    Karşılaşmada ev sahibi Osmanlıspor'un golünü 45. dakikada Mehmet Güven'in asistinde Pierre Webo kaydetti.

    Maçın son bölümlerinde gol için baskılarını artıran Antalyaspor'a beraberliği getiren gol maçın 89. dakikasında M'Billa Etame'den geldi.

    Kırmızı beyazlı ekibe 3 puanı getiren golü ise 90 + 3. dakikada yıldız golcü Samuel Eto'o kaydetti.

    Bu sonucun ardından 28 puana ulaşan Antalyaspor ligde 5. sıraya yükselirken, 26 puanda kalan Osmanlıspor 8. sıraya geriledi.

    İLHAN CAVCAV UNUTULMADI

    Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Osmanlıspor-Antalyaspor maçında, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav unutulmadı.

    Osmanlıspor oyuncuları, "İlhan ağabey seni çok özleyeceğiz. Mekanın cennet olsun" pankartı açarak sahaya çıkarken, tribünler ise "Türk futbolunun başı sağ olsun. Acın acımızdır Gençlerbirliği" pankartı açtı.

    Maçta ayrıca İlhan Cavcav için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:36
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antalyaspor'dan mucize galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.