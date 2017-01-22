 Alanya’ya Yunan stoper – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    Alanya’ya Yunan stoper

    Alanya’ya Yunan stoper
    Aytemiz Alanyaspor, son olarak Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden forması giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Hasan Çavuşoğlu, Tzavellas'ın takıma güç katacağına inandığını söyledi.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:55
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