Alanya’ya Yunan stoper
Aytemiz Alanyaspor, son olarak Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden PAOK forması giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu Georgios Tzavellas ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Hasan Çavuşoğlu, Tzavellas'ın takıma güç katacağına inandığını söyledi.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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