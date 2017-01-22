 Akhisar’da kardeş payı – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    Akhisar’da kardeş payı

    Akhisar’da kardeş payı

    Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Akhisar Bld. ile yenişemedi.

    'in 18. haftasında , sahasında ile 0-0 berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta lider Başakşehir'e 5-0 yenilen Kayserispor ile deplasmanda Kardemir Karabükspor'a tek golle mağlup olan Akhisar'ın mücadelesi kötü zeminin de etkisiyle oldukça pozisyonsuz geçti. Son bölüme kadar iki takımın da risk almadığı maçta gol sesi çıkmadı. Bu beraberlikle puanını 21 yapan Akhisar, 13. sırada yer aldı. 13 puana yükselen Kayserispor ise 16. sırada kaldı.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:58
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