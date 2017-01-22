Akhisar’da kardeş payı
Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Akhisar Bld. ile Kayserispor yenişemedi.
Süper Lig'in 18. haftasında Akhisar Belediyespor, sahasında Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta lider Başakşehir'e 5-0 yenilen Kayserispor ile deplasmanda Kardemir Karabükspor'a tek golle mağlup olan Akhisar'ın mücadelesi kötü zeminin de etkisiyle oldukça pozisyonsuz geçti. Son bölüme kadar iki takımın da risk almadığı maçta gol sesi çıkmadı. Bu beraberlikle puanını 21 yapan Akhisar, 13. sırada yer aldı. 13 puana yükselen Kayserispor ise 16. sırada kaldı.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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