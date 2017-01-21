Varela'da işlem tamam
Sarı-kırmızılı kulübün kongresinde başkan olmasına kesin gözle bakılan Bedir, “Varela ile 2.5 yıllık sözleşme yapacağız” dedi.
Süper Lig'de, teknik direktör Sergen Yalçın ile kendine orta sıralarda yer bulmak isteyen Kayserispor, Porto'da forma giyen Portekizli milli oyuncu Silvestre Varela ile prensip anlaşmasına vardı. Kayserispor'un olağanüstü kongresinde başkanlığa seçilmesi beklenen Erol Bedir, yaptığı açıklamada, orta saha oyuncusu Varela'nın Kayserispor'da oynamak istediğini ve tüm şartlarda anlaştıklarını söyledi. Kulüp olarak Varela ile uzun zamandır ilgilendiklerini ifade eden Bedir, "Prensip olarak iki tarafın da beraber çalışma isteği var. Şartlar açısından da birbirimize çok uzak değiliz. Şu an 2.5 yıllığına anlaşma sağladık. Birkaç gün içerisinde transfer tam olarak netleşir. Ancak taraftarımız merak etmisin Varela'yı izleyecekler" diye konuştu. Kariyerinde Sporting Lizbon, West Bromwich, Parma gibi takımlarda forma giyen Varela, 2015 yılından bu yana Porto'da forma giyiyordu.
ÖDEMELERİ YAPTIK
Kayserispor başkan adayı Erol Bedir, sarı kırmızılı takımı içinde bulunduğu mali ve manevi sıkıntıdan kurtarmak için çaba harcadıklarını, iç transferde tüm oyuncuların alacaklarını ödediklerini belirtti ve şöyle konuştu: "Yönetimi devralmadan önce hemen hemen tüm futbolcu kadrosu alacakları nedeniyle sözleşme fesih hakkına sahipken, yapılan görüşme ve ödemeler sonucu önceden fesih işlemi yapan Nakoulma ve Mijailoviç hariç diğer bütün futbolcular kadroda tutulmuştur. Takımımı başına Sergen Yalçın getirilmiş ve teknik heyetin istediği transferler yapılmaya başlanmıştır."
ÖDEMELERİ YAPTIK
Kayserispor başkan adayı Erol Bedir, sarı kırmızılı takımı içinde bulunduğu mali ve manevi sıkıntıdan kurtarmak için çaba harcadıklarını, iç transferde tüm oyuncuların alacaklarını ödediklerini belirtti ve şöyle konuştu: "Yönetimi devralmadan önce hemen hemen tüm futbolcu kadrosu alacakları nedeniyle sözleşme fesih hakkına sahipken, yapılan görüşme ve ödemeler sonucu önceden fesih işlemi yapan Nakoulma ve Mijailoviç hariç diğer bütün futbolcular kadroda tutulmuştur. Takımımı başına Sergen Yalçın getirilmiş ve teknik heyetin istediği transferler yapılmaya başlanmıştır."
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
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Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
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