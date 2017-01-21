 Varela'da işlem tamam – Fotomaç – 21 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ocak 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Varela'da işlem tamam

    Varela'da işlem tamam

    Sarı-kırmızılı kulübün kongresinde başkan olmasına kesin gözle bakılan Bedir, “Varela ile 2.5 yıllık sözleşme yapacağız” dedi.

    Süper Lig'de, teknik direktör Sergen Yalçın ile kendine orta sıralarda yer bulmak isteyen Kayserispor, Porto'da forma giyen Portekizli milli oyuncu Silvestre Varela ile prensip anlaşmasına vardı. Kayserispor'un olağanüstü kongresinde başkanlığa seçilmesi beklenen Erol Bedir, yaptığı açıklamada, orta saha oyuncusu Varela'nın Kayserispor'da oynamak istediğini ve tüm şartlarda anlaştıklarını söyledi. Kulüp olarak Varela ile uzun zamandır ilgilendiklerini ifade eden Bedir, "Prensip olarak iki tarafın da beraber çalışma isteği var. Şartlar açısından da birbirimize çok uzak değiliz. Şu an 2.5 yıllığına anlaşma sağladık. Birkaç gün içerisinde transfer tam olarak netleşir. Ancak taraftarımız merak etmisin Varela'yı izleyecekler" diye konuştu. Kariyerinde Sporting Lizbon, West Bromwich, Parma gibi takımlarda forma giyen Varela, 2015 yılından bu yana Porto'da forma giyiyordu.

    ÖDEMELERİ YAPTIK
    başkan adayı , sarı kırmızılı takımı içinde bulunduğu mali ve manevi sıkıntıdan kurtarmak için çaba harcadıklarını, iç transferde tüm oyuncuların alacaklarını ödediklerini belirtti ve şöyle konuştu: "Yönetimi devralmadan önce hemen hemen tüm futbolcu kadrosu alacakları nedeniyle sözleşme fesih hakkına sahipken, yapılan görüşme ve ödemeler sonucu önceden fesih işlemi yapan Nakoulma ve Mijailoviç hariç diğer bütün futbolcular kadroda tutulmuştur. Takımımı başına Sergen Yalçın getirilmiş ve teknik heyetin istediği transferler yapılmaya başlanmıştır."
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Varela'da işlem tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.