Timsah kritik virajda
Ligde ve kupada son 5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Bursaspor, bugün oynayacağı Adanaspor mücadelesini kazanmak için kenetlendi.
Süper Lig'de ve kupada son 5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Bursaspor, bugün oynayacağı Adanaspor maçını kazanarak çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Resmi maçlardaki son galibiyetini 19 Aralık 2016 tarihinde oynanan Antalyaspor karşılaşmasında alan yeşil-beyazlılar, 5 maçlık galibiyet hasretini bugün oynanacak Adanaspor maçıyla noktalamak istiyor. Oyuncularıyla görüşen teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, "Herkesten özveri istiyorum. Olası bir puan kaybı işimizi oldukça zorlaştırır" şeklinde konuştu.
STANCU OYNAMIYOR
Bursaspor'un, Gençlerbirliği'nden transfer ettiği golcü Bogdan Stancu'nun antrenman eksikliği sebebiyle Adana maçında forma giyemeyeceği bildirildi. Takımda Josua John da sakatlığı nedeniyle sahada yer almayacak.
STANCU OYNAMIYOR
Bursaspor'un, Gençlerbirliği'nden transfer ettiği golcü Bogdan Stancu'nun antrenman eksikliği sebebiyle Adana maçında forma giyemeyeceği bildirildi. Takımda Josua John da sakatlığı nedeniyle sahada yer almayacak.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
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Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
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