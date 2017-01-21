 Timsah kritik virajda – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Timsah kritik virajda

    Timsah kritik virajda

    Ligde ve kupada son 5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen , bugün oynayacağı mücadelesini kazanmak için kenetlendi.

    Süper Lig'de ve kupada son 5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Bursaspor, bugün oynayacağı Adanaspor maçını kazanarak çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Resmi maçlardaki son galibiyetini 19 Aralık 2016 tarihinde oynanan Antalyaspor karşılaşmasında alan yeşil-beyazlılar, 5 maçlık galibiyet hasretini bugün oynanacak maçıyla noktalamak istiyor. Oyuncularıyla görüşen teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, "Herkesten özveri istiyorum. Olası bir puan kaybı işimizi oldukça zorlaştırır" şeklinde konuştu.

    STANCU OYNAMIYOR
    'un, Gençlerbirliği'nden transfer ettiği golcü 'nun antrenman eksikliği sebebiyle Adana maçında forma giyemeyeceği bildirildi. Takımda Josua John da sakatlığı nedeniyle sahada yer almayacak.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:28
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