Osmanlı üstün
Süper Lig'de yarın deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, rakibiyle toplamda 17. kez karşı karşıya gelecek.
Geride kalan 16 mücadeleden kırmızı-beyazlılar 4 kez, başkent ekibi ise 5 kez kazandı.
M'BİLLA OSMANLI'YOK
Antalyaspor deplasmanda yapacağı Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Gaziantepspor maçında kasığından sakatlanan M'billa'nın, takımla birlikte çalışmalara başlamasına rağmen Osmanlı maçında forma giyemeyeceği açıklandı.
M'BİLLA OSMANLI'YOK
Antalyaspor deplasmanda yapacağı Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Gaziantepspor maçında kasığından sakatlanan M'billa'nın, takımla birlikte çalışmalara başlamasına rağmen Osmanlı maçında forma giyemeyeceği açıklandı.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
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Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
Osmanlı üstün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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