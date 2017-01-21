 Osmanlı üstün – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Osmanlı üstün

    Osmanlı üstün

    'de yarın deplasmanda ile karşılaşacak olan , rakibiyle toplamda 17. kez karşı karşıya gelecek.

    Geride kalan 16 mücadeleden kırmızı-beyazlılar 4 kez, başkent ekibi ise 5 kez kazandı.

    M'BİLLA OSMANLI'YOK
    deplasmanda yapacağı karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Gaziantepspor maçında kasığından sakatlanan M'billa'nın, takımla birlikte çalışmalara başlamasına rağmen Osmanlı maçında forma giyemeyeceği açıklandı.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:30
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