Manisa'da kazanan olmadı
Akhisar Belediyespor, sahasında Kayserispor'la golsüz berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında Akhisar Belediyespor, saahsında Kayserispor'u ağırladı.
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan ve taraftarların fazla ilgi göstermedeği karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Akhisar Belediyespor puanını 21'e, Kayserispor ise 13 yükseltti.
MAÇTAN NOTLAR
Akhisar Belediyespor'da Trabzonspor'a transferi son aşamaya gelen yıldız golcü Hugo Rodallega, kadroya alınmadı. Takıma devre arasında katılan yeni transfer de ilk 11'de forma giyemedi. Yeşil siyahlılarda yenilerden Adu, Samardzic ve Olcan, maça yedek kulübesinde başladı. İlk 11'de kadrodaki eski futbolcular vardı.
Akhisar Belediyespor, maça geçen haftaki Kardemir Karabükspor deplasmanının ilk 11'inde 3 değişiklik yaparak çıktı. Yeşil siyahlılarda Aykut Soner ve Rodallega'nın yerine Sissoko, Muğdat ile Vaz Te oynadı. Tribünde 500 civarında Akhisarlı vardı. Kayserisporlu taraftarlar ise maça gelmedi.
Kayserispor'da 7 değişiklik vardı. Geçen hafta lider Medipol Başakşehir'e 5-0 yenilmenin şokunu yaşayan Sergen Yalçın'ın ekibinde Muhammer, Umut Sönmez, Furkan, Stevanovic, Murat, Mert ve Ufuk'un yerlerine, Ahamada, Rotman, Mabiala, Deniz, Lawal, Kana ile Güray ilk 11'de yer aldı.
Geçen sezon devre arasında Akhisar Belediyespor'dan Trabzonspor'a satılan, bu sezon ara transfer döneminde ise Kayserispor'a transfer olan Güray Vural, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda eski takımına rakip oldu. Akhisar Belediyespor'da teknik direktör Tolunay Kafkas da eski takımına karşı 3 puan mücadelesi vermenin heyecanını yaşadı.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:26
- ''Şampiyonluğa inanıyorum''
Toplam 8
Yorum
sammy64 bu seni neden ilgilendiriyo
- İlhan Cavcav yoğun bakıma alındı
Toplam 1
Yorum
sammy64 sevin ya da sevmeyin,Türk futbolunun ondan öğrendiği- öğreneceği çok şey var.Kulüplerimiz onun yönetim anlayışına sap olsaydı borçlu olmazdı
- Kerim Frei’a 9 milyon TL
Toplam 4
Yorum
ozi kerim hayatının hatasımı şampiyon bir takımdan 2.lig bir takıma giderek yaptı. kiralık gitmeyi denemeliydin
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