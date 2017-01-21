 Konyaspor nefes aldı – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Konyaspor nefes aldı

    Konyaspor nefes aldı

    Atiker Konyaspor üç haftalık galibiyet hasretine 2-1'lik Çaykur Rizespor maçıyla son verdi.

    Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında son iki maçını kaybeden Atiker Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takım rakibini 2-1 mağlup etti. Konyaspor 4. dakikada Deni Milosevic ile 1-0 öne geçti fakat Çaykur Rizespor bu gole 35. dakikada Recep Niyaz'la cevap verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

    İkinci yarının başında ev sahibi takımda bu kez sahneye Riad Bajic çıktı ve 59. dakikada rakip fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi: 2-1

    Bu sonuçla son 3 maçın ikisini kaybeden ve birinde berabere kalan Atiker Konyaspor üç hafta sonra galibiyetle tanıştı ve puanını 27'ye yükseltti. Çaykur Rizespor ise haftayı mağlubiyetle kapatarak 16 puanda kaldı.

    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:58
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