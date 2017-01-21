Konyaspor nefes aldı

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında son iki maçını kaybeden Atiker Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takım rakibini 2-1 mağlup etti. Konyaspor 4. dakikada Deni Milosevic ile 1-0 öne geçti fakat Çaykur Rizespor bu gole 35. dakikada Recep Niyaz'la cevap verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının başında ev sahibi takımda bu kez sahneye Riad Bajic çıktı ve 59. dakikada rakip fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi: 2-1

Bu sonuçla son 3 maçın ikisini kaybeden ve birinde berabere kalan Atiker Konyaspor üç hafta sonra galibiyetle tanıştı ve puanını 27'ye yükseltti. Çaykur Rizespor ise haftayı mağlubiyetle kapatarak 16 puanda kaldı.