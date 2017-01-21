Karabükspor - Galatasaray | 19.00

Geçtiğimiz hafta Konya deplasmanından galibiyetle dönen Galatasaray, bu kez Karabük'te sahaya çıkacak. Zirve yarışındaki iddiasını korumak isteyen Cimbom, 3 puan için savaşacak.

Süper Lig'in 18. haftasında Kardemir Karabükspor'a konuk olacak G.Saray geri sayıma geçti. Zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda tek yol 3 puan... Geçtiğimiz hafta zorlu Konya deplasmanından zaferle ayrılan Aslan, Karabük'ü de geçmeyi hedefliyor. Bugünkü karşılaşmada galibiyet planları yapan Galatasaray, hem yenilmezlik serisini sürdürmeyi hem de zirve yarışındaki iddiasını korumak istiyor.

ŞANS TANIMIYOR

Ligde Karabükspor'a karşı oynadığı son 10 maçta büyük üstünlük sağlayan sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmaların 6'sından galibiyetle ayrıldı. 3 müsabaka beraberlikle sonuçlanırken, kırmızı-mavililer yalnızca bir kez Aslan'a karşı 3 puan sevinci yaşadı.

DE JONG KART SINIRINDA

Son haftalardaki başarılı performansıyla adından söz ettiren De Jong, Karabükspor maçına kart sınırında çıkacak. Galatasaray'ın orta sahadaki kilit ismi, ikili mücadelelerle dikkatli olması konusunda teknik heyetten uyarı alırken, Hollandalı cezalı duruma düşmesi halinde 19. haftadaki Akhisar maçında oynayamayacak.

EV SAHİBİNDE 4 EKSİK VAR

Sezonun flaş takımları arasında yer alan Karabükspor'da Galatasaray sınavı öncesi 2 önemli eksik var. 8 golle Karabük'ün en skorer ismi olan Traore ile Yatabare, Poko ve kaleci Rybka, Afrika Uluslar Kupası'nda yer aldığı için sarı-kırmızılılara karşı oynamayacak.







İŞTE İLK 11'LER



Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Kerim, Dany, Barış, Latovlevici, Gaman, Ceyhun, Tanase, Lazarevic, İlhan, Seleznov.



Galatasaray: Muslera, Sabri, Ahmet Çalık, Hakan, Carole, Selçuk, De Jong, Yasin, Bruma, Josue, Podolski.