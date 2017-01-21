 Guanca Kasımpaşa’da – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Guanca ’da

    Guanca Kasımpaşa’da

    23 Yaşındaki orta sahaya imza attırdılar.

    , Arjantin 1. Lig ekiplerinden CA Colon'da forma giyen Arjantinli futbolcu Cristian Guanca'yı sezon sonuna renklerine bağladı. Lacivert-beyazlılar, Arjantin 1. Lig ekiplerinden CA Colon'un 23 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Guanca'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Guanca, Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı. Yöneticiler, transferin sürdüğünü söyledi
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:23
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