Guanca Kasımpaşa’da
23 Yaşındaki orta sahaya imza attırdılar.
Kasımpaşa, Arjantin 1. Lig ekiplerinden CA Colon'da forma giyen Arjantinli futbolcu Cristian Guanca'yı sezon sonuna renklerine bağladı. Lacivert-beyazlılar, Arjantin 1. Lig ekiplerinden CA Colon'un 23 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Guanca'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Guanca, Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı. Yöneticiler, transferin sürdüğünü söyledi
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 15
Yorum
ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
- Kerim Frei'dan Beşiktaş'a veda!
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Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
Guanca Kasımpaşa’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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