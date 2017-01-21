Dikkatli olacağız

Başakşehir Teknik direktörü Abdullah Avcı, F.Bahçe maçı ile ilgili olarak, "Fenerbahçe için son şansı gibi şeyler yazılıyor.

Fenerbahçe gibi büyük bir camia için 18. haftada bu şekilde algının oluşturulması bence doğru değil. Biz bu maçta çok dikkatli oynayacağız" dedi.



EN AZ BİR PUAN...

Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Brezilyalı sağ bek Junior Caiçara, "Çok kaliteli bir takıma geldim. Biz Süper Lig'de her takıma kafa tutabiliriz. Fenerbahçe maçında ise en az 1 puan alacağız" şeklinde konuştu.