Dikkatli olacağız
Başakşehir Teknik direktörü Abdullah Avcı, F.Bahçe maçı ile ilgili olarak, "Fenerbahçe için son şansı gibi şeyler yazılıyor.
Fenerbahçe gibi büyük bir camia için 18. haftada bu şekilde algının oluşturulması bence doğru değil. Biz bu maçta çok dikkatli oynayacağız" dedi.
EN AZ BİR PUAN...
Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Brezilyalı sağ bek Junior Caiçara, "Çok kaliteli bir takıma geldim. Biz Süper Lig'de her takıma kafa tutabiliriz. Fenerbahçe maçında ise en az 1 puan alacağız" şeklinde konuştu.
EN AZ BİR PUAN...
Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Brezilyalı sağ bek Junior Caiçara, "Çok kaliteli bir takıma geldim. Biz Süper Lig'de her takıma kafa tutabiliriz. Fenerbahçe maçında ise en az 1 puan alacağız" şeklinde konuştu.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:25
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu gurur Hami ve Abdullah’ın
Toplam 15
Yorum
ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
- Kerim Frei'dan Beşiktaş'a veda!
Toplam 4
Yorum
Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
- Caceres’ten vazgeçildi
Toplam 23
Yorum
ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
Dikkatli olacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.