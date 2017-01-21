Carlos’tan ret!
Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe'de futbol oynayan ve teknik adamlık kariyerindeki ilk macerasını da Sivasspor ile yaşayan Roberto Carlos, Aytemiz Alanyaspor'dan teklif aldığını, ancak kabul etmediğini söyledi. Carlos, "Real Madrid ile Mayıs ayına kadar sözleşmem var. Takım çalıştıramam" dedi.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu gurur Hami ve Abdullah’ın
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ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
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Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
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