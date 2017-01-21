Carlos’tan ret!

Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe'de futbol oynayan ve teknik adamlık kariyerindeki ilk macerasını da Sivasspor ile yaşayan Roberto Carlos, Aytemiz Alanyaspor'dan teklif aldığını, ancak kabul etmediğini söyledi. Carlos, "Real Madrid ile Mayıs ayına kadar sözleşmem var. Takım çalıştıramam" dedi.