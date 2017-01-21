Bursa'ya Adana darbesi!
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 18. hafta maçında Bursaspor, Adanaspor'u konuk etti. 84. dakikada Magaye Gueye'nin attığı golle Adanaspor zorlu mücadeleden 1-0 üstün ayrıldı.
Bu sonucun ardından Bursaspor 27 puanla 6. sıraya geriledi. Adanaspor ise puanını 14 yaptı ve 16. sıraya yükseldi.
MAGAYE GUEYE TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ
84. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla birlikte ilerleyen Bekir Yılmaz yerden attığı uzun pasla topu Magaye Gueye ile buluşturdu. Penaltı noktasının hemen yanında topla buluşan Magaye Gueye topu düzelterek sol ayağı ile sert bir vuruş yaptı ve top ağlarla buluştu.
ADANA DİREĞE TAKILDI
89 . dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla birlikte ceza sahası içine giren Bekir Yılmaz pasını Ahmet Dereli'ye verdi. Ahmet Dereli'den seken top Magaye Gueye'de kaldı. Magaye Gueye bekletmeden kaleye şutunu gönderdi ancak bu top kale direğine de çarpıp dışarı çıktı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adanaspor, zorlu Bursaspor deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:57
- Milan'la son tango
Toplam 24
Yorum
Beşiktaşlı şimdi nispet olsun diye bu adama bu paraları verirse fener. emin olun bırakın nispeti daha çok güldürürsünüz kendinizi 32 yaşında la bu adam
- Cüneyt Çakır golü Yasin Öztekin'e sordu
Toplam 3
Yorum
DeLy sebep gol temiz nerenle izliyon
- Ustanın eli öpülür
Toplam 4
Yorum
ligi datome ozan efendi idmanda şaklabanlık yapacağına, maçta görevini yapsın. el öpeceğine, eli öpülecek adam olsun.
Bursa'ya Adana darbesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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