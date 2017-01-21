Bursa'ya Adana darbesi!

Bu sonucun ardından Bursaspor 27 puanla 6. sıraya geriledi. Adanaspor ise puanını 14 yaptı ve 16. sıraya yükseldi.

MAGAYE GUEYE TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

84. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla birlikte ilerleyen Bekir Yılmaz yerden attığı uzun pasla topu Magaye Gueye ile buluşturdu. Penaltı noktasının hemen yanında topla buluşan Magaye Gueye topu düzelterek sol ayağı ile sert bir vuruş yaptı ve top ağlarla buluştu.



ADANA DİREĞE TAKILDI

89 . dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla birlikte ceza sahası içine giren Bekir Yılmaz pasını Ahmet Dereli'ye verdi. Ahmet Dereli'den seken top Magaye Gueye'de kaldı. Magaye Gueye bekletmeden kaleye şutunu gönderdi ancak bu top kale direğine de çarpıp dışarı çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adanaspor, zorlu Bursaspor deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.