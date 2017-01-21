 Bursa'ya Adana darbesi! – Fotomaç – 21 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ocak 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Bursa'ya Adana darbesi!

    Bursa'ya Adana darbesi!

    Turgay Şeren Sezonu 18. hafta maçında , 'u konuk etti. 84. dakikada Magaye Gueye'nin attığı golle Adanaspor zorlu mücadeleden 1-0 üstün ayrıldı.

    Bu sonucun ardından 27 puanla 6. sıraya geriledi. ise puanını 14 yaptı ve 16. sıraya yükseldi.

    MAGAYE GUEYE TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ
    84. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla birlikte ilerleyen Bekir Yılmaz yerden attığı uzun pasla topu Magaye Gueye ile buluşturdu. Penaltı noktasının hemen yanında topla buluşan Magaye Gueye topu düzelterek sol ayağı ile sert bir vuruş yaptı ve top ağlarla buluştu.

    ADANA DİREĞE TAKILDI
    89 . dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla birlikte ceza sahası içine giren Bekir Yılmaz pasını Ahmet Dereli'ye verdi. Ahmet Dereli'den seken top Magaye Gueye'de kaldı. Magaye Gueye bekletmeden kaleye şutunu gönderdi ancak bu top kale direğine de çarpıp dışarı çıktı.

    Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adanaspor, zorlu Bursaspor deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.

    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursa'ya Adana darbesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.