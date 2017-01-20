Galatasaray ile Karabükspor 18. randevuda
Galatasaray ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde yarın 18. kez karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'ın 29 golüne, Kardemir Karabükspor 13 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçta Galatasaray, Eren Derdiyok'un son dakika golüyle 1-0 galip geldi.
- Kardemir Karabükspor 6 maçtır kazanamıyor
Kardemir Karabükspor, Galatasaray ile Süper Lig'de yaptığı son 6 maçı kazanamadı.
Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla alan Karabük ekibi, daha sonraki 6 maçtan 5'ini yitirdi, birinde berabere kaldı, 3 puana ulaşamadı.
- Karabük'teki maçlar
Galatasaray ile Kardemir Karabükspor arasında Karabük'te yapılan 8 lig maçında sarı-kırmızılı ekip 3, ev sahibi takım bir galibiyet aldı, 4 maç da berabere sonuçlandı.
Karabük'te ev sahibi ekip 4, konuk Galatasaray 8 kez gol sevinci yaşadı.
Bu arada, iki takım arasında 1997-1998 sezonunda Karabük'te oynanması gereken karşılaşma İzmir'de yapıldı ve Galatasaray 3-2 galip geldi.
- Maçlar
Galatasaray ile Kardemir Karabükspor arasında ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Sezon Maç Sonuç
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1993-1994 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 0-0
Kardemir Karabükspor-Galatasaray 0-0
1997-1998 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 3-0
Kardemir Karabükspor-Galatasaray 2-3 (İzmir'de)
1998-1999 Kardemir Karabükspor-Galatasaray 0-3
Galatasaray-Kardemir Karabükspor 2-0
2010-2011 Kardemir Karabükspor-Galatasaray 2-1
Galatasaray-Kardemir Karabükspor 0-0
2011-2012 Kardemir Karabükspor-Galatasaray 1-1
Galatasaray-Kardemir Karabükspor 5-1
2012-2013 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 1-3
Kardemir Karabükspor-Galatasaray 0-1
2013-2014 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 2-1
Kardemir Karabükspor-Galatasaray 0-0
2014-2015 Kardemir Karabükspor-Galatasaray 1-2
Galatasaray-Kardemir Karabükspor 4-2
2016-2017 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 1-0
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:50
- 14 yabancı oldu
Toplam 1
Yorum
Q 7 NDOYE, SUK, RAMİL' İ GÖNDERİRSEN 11 KALIR. ÜÇ TRANSFER DAHA YAPARSIN YABANCI,KONATE BİR SAĞ KANAT BIRDE OFANSIF ORTA SAHA TAMAMDIR
- Hedef Honda mı?
Toplam 1
Yorum
texasli sozlesmesi sezon sonunda bitecek adama kim 5 milyon dolar oder? Simdi dagilin.
- Kendi işimize bakarız
Toplam 1
Yorum
BeykozlUltrAslan Ya Bi Benmi Farkındayım Şu Adamın Konuşmalarında Futbol Adına Bitane Terim Yok Taktik Teknik Adam Sanki Takım Değil Tarlada Maraba Çaştıryor
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