Galatasaray ile Karabükspor 18. randevuda

İki takım arasında geride kalan 17 maçtan 10'unu sarı-kırmızılılar, 2'sini kırmızı-mavililer kazandı, 5 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 29 golüne, Kardemir Karabükspor 13 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçta Galatasaray, Eren Derdiyok'un son dakika golüyle 1-0 galip geldi.

- Kardemir Karabükspor 6 maçtır kazanamıyor

Kardemir Karabükspor, Galatasaray ile Süper Lig'de yaptığı son 6 maçı kazanamadı.

Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla alan Karabük ekibi, daha sonraki 6 maçtan 5'ini yitirdi, birinde berabere kaldı, 3 puana ulaşamadı.

- Karabük'teki maçlar

Galatasaray ile Kardemir Karabükspor arasında Karabük'te yapılan 8 lig maçında sarı-kırmızılı ekip 3, ev sahibi takım bir galibiyet aldı, 4 maç da berabere sonuçlandı.

Karabük'te ev sahibi ekip 4, konuk Galatasaray 8 kez gol sevinci yaşadı.

Bu arada, iki takım arasında 1997-1998 sezonunda Karabük'te oynanması gereken karşılaşma İzmir'de yapıldı ve Galatasaray 3-2 galip geldi.

- Maçlar

Galatasaray ile Kardemir Karabükspor arasında ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç

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1993-1994 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 0-0

Kardemir Karabükspor-Galatasaray 0-0

1997-1998 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 3-0

Kardemir Karabükspor-Galatasaray 2-3 (İzmir'de)

1998-1999 Kardemir Karabükspor-Galatasaray 0-3

Galatasaray-Kardemir Karabükspor 2-0

2010-2011 Kardemir Karabükspor-Galatasaray 2-1

Galatasaray-Kardemir Karabükspor 0-0

2011-2012 Kardemir Karabükspor-Galatasaray 1-1

Galatasaray-Kardemir Karabükspor 5-1

2012-2013 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 1-3

Kardemir Karabükspor-Galatasaray 0-1

2013-2014 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 2-1

Kardemir Karabükspor-Galatasaray 0-0

2014-2015 Kardemir Karabükspor-Galatasaray 1-2

Galatasaray-Kardemir Karabükspor 4-2

2016-2017 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 1-0