Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları maçlarda taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un da kupadaki Osmanlıspor maçında talimatlara aykırı hareket nedeniyle kurula gönderildiği kaydedildi.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:04
- "Bu kadroyla şampiyon olabiliriz"
Toplam 8
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Sneijder_W Olamayacaksın.
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Toplam 6
Yorum
AS11 MUSLERA-LİNNES-AHMET-HAKAN-CAROLE-DE JONG SELCUK-GARRY-BRUMA POLDİ EREN..!!
- "Bu kadroyla şampiyon olabiliriz"
Toplam 8
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analiz kendi sahamızda adanayı yenemedik,hayalci olmamak lazım fazla,önümüzde 3 aday var ve 3 ünden en fazla 1 ini yakalayabiliriz biz
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