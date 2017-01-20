 Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber – Fotomaç – 20 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ocak 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber

    Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

    TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları maçlarda taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

    Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un da kupadaki Osmanlıspor maçında talimatlara aykırı hareket nedeniyle kurula gönderildiği kaydedildi.

    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:04
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.