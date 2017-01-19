 Kasımpaşa’ya Arjantinli forvet – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    ’ya Arjantinli forvet

    Kasımpaşa’ya Arjantinli forvet
    Transfer çalışmalarını sürdüren , Arjantinli forvet Cristian Guanca ile anlaştı. Ekvador Ligi takımlarından 'te forma giyen 23 yaşındaki oyuncunun birkaç gün içinde Türkiye'ye geleceği belirtildi. Emelec ile bu sezon 49 resmi karşılaşmaya çıkan Guanca, 22 kez rakip fileleri havalandırdı.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:06
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