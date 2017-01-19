 Aatıf seferberliği – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    Aatıf seferberliği

    Aatıf seferberliği

    ’yu kadrosuna katan Bursaspor, sarı-lacivertlilerde istenmeyen adam ilan edilen Faslı yıldızdan da vazgeçmiyor. Yeşil-beyazlılar bu oyuncuyu kiralamak için tüm şartları zorluyor.

    Gençlerbirliği'nin golcüsü Bogdan Stancu'ya imza attıran Bursaspor'da yeni hedef Aatıf... Fenerbahçe'nin Adanaspor ile oynadığı lig maçında tribünlerin hedefindeki isim olan Faslı yıldızı kadrosuna katmayı planlayan yeşilbeyazlılar, bu oyuncu için uzun süredir temaslarını sürdürüyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun istediği isimlerin başında gelen tecrübeli futbolcuyu kiralamayı hedefleyen Bursaspor, transferde tüm şartları zorluyor.

    'O DA GELMEK İSTİYOR'
    Bursaspor İkinci Başkanı , Aatıf'la ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirtip, "Kadromuzda görmeyi çok istediğimiz bir oyuncu. Bursaspor'a da gelmek istediğini biliyoruz. Umarım bu transferi gerçekleştiririz" diye konuştu. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 16 resmi maçta forma giyen 30 yaşındaki orta saha, 4 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 de asist yaptı.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:01
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