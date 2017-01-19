Aatıf seferberliği
Bogdan Stancu’yu kadrosuna katan Bursaspor, sarı-lacivertlilerde istenmeyen adam ilan edilen Faslı yıldızdan da vazgeçmiyor. Yeşil-beyazlılar bu oyuncuyu kiralamak için tüm şartları zorluyor.
Gençlerbirliği'nin golcüsü Bogdan Stancu'ya imza attıran Bursaspor'da yeni hedef Aatıf... Fenerbahçe'nin Adanaspor ile oynadığı lig maçında tribünlerin hedefindeki isim olan Faslı yıldızı kadrosuna katmayı planlayan yeşilbeyazlılar, bu oyuncu için uzun süredir temaslarını sürdürüyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun istediği isimlerin başında gelen tecrübeli futbolcuyu kiralamayı hedefleyen Bursaspor, transferde tüm şartları zorluyor.
'O DA GELMEK İSTİYOR'
Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, Aatıf'la ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirtip, "Kadromuzda görmeyi çok istediğimiz bir oyuncu. Bursaspor'a da gelmek istediğini biliyoruz. Umarım bu transferi gerçekleştiririz" diye konuştu. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 16 resmi maçta forma giyen 30 yaşındaki orta saha, 4 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 de asist yaptı.
'O DA GELMEK İSTİYOR'
Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, Aatıf'la ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirtip, "Kadromuzda görmeyi çok istediğimiz bir oyuncu. Bursaspor'a da gelmek istediğini biliyoruz. Umarım bu transferi gerçekleştiririz" diye konuştu. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 16 resmi maçta forma giyen 30 yaşındaki orta saha, 4 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 de asist yaptı.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:01
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Coşkulu karşılama
Toplam 2
Yorum
Zekeriya Ersun gider sorun biter. Baska bir antröner ondan daha mi kötü yapardi yada yapti? Nedense yerli antrönerlere sifir tolerans.
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 30
Yorum
izmir hala takım olmamız lazım diyor biri şuna hatırlatsın takımı taraftarlar yapmayacaksın yapamıyorsan defol git.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 15
Yorum
bordo zoruna gittiği değirmenden sorusundan belli bence asıl sen anlamamışsın
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