18. hafta hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
21 Ocak Cumartesi:
13.30 Akhisar Belediyespor-Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya
19.00 Bursaspor-Adanaspor: Suat Arslanboğa
19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray: Cüneyt Çakır
22 Ocak Pazar:
13.30 Gaziantepspor-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor: Özgür Yankaya
16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
23 Ocak Pazartesi:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:11
- 1 numaraya oturdu
Toplam 18
Yorum
oğuz cejcu sıfır hata ile oynayan adam demir gibi adam 7 milyon euro verilen adam neden gönderilmek isteniyor anlamıyorum aman sabri kalsın
- ‘Bekle ve gör’ taktiği
Toplam 7
Yorum
fenerbahçe helal olsun sana ekiçi dik durdun bizim senin gibi futbolculara ihtiyacımız var başka takıma gitmek isteseydi uçakla yollardınız hemen
- İstanbul’a gelemem
Toplam 6
Yorum
kalırsa biz kaliteli oyuncularımızı pazarlamak istemiyoruz. onlara yenilerini eklemek istiyoruz. brumada kaliteli bir oyuncu. kalırsa vitrin olur
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