 18. hafta hakemleri açıklandı – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    18. hafta hakemleri açıklandı

    18. hafta hakemleri açıklandı

    Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

    21 Ocak Cumartesi:

    13.30 Akhisar Belediyespor-Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

    16.00 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

    19.00 Bursaspor-Adanaspor: Suat Arslanboğa

    19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray: Cüneyt Çakır

    22 Ocak Pazar:

    13.30 Gaziantepspor-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

    13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor: Özgür Yankaya

    16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Halil Umut Meler

    19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

    23 Ocak Pazartesi:

    20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy

    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:11
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