 Stancu bitiyor – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Stancu bitiyor

    Stancu bitiyor

    G.Birliği’nin 1 milyon euro istediği için pazarlık yapılacak. Asbaşkan Ademoğlu, “Umuyorum anlaşma olacak ve transfer bitecek” dedi.

    Bursasporlu yöneticiler, Gençlerbirliği'nin Rumen oyuncusu Bogdan Stancu'yu kadrosuna katmak için bugün Ankara'ya giderek başkent ekibiyle masaya oturacak. Transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı yönetimin, bir süredir kadrosuna katmak için çaba gösterdiği transferinde sona yaklaştı.

    TEKLİF 500 BİN EURO
    'nde Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada kadroya dahil edilmeyen 29 yaşındaki oyuncunun Bursaspor'a transfer olmayı istediğini ve tarafların anlaşmasını beklediği bildirildi. Başkent ekibi sözleşmesi 2018 yılında sona erecek olan tecrübeli oyuncu için 1 milyon euro bonservis ücretinde diretirken, yeşil-beyazlılar ise 500 bin euro teklif etti. Tarafların bir süredir telefonla yaptıkları görüşmenin ardından Gençlerbirliği yönetimi, Bursasporlu idarecileri Ankara'ya davet etti. İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, "Stancu'yu kadromuzda görmek istiyoruz. Gençlebirliği ile anlaşacağız" diye konuştu.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:03
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