Stancu bitiyor
G.Birliği’nin 1 milyon euro istediği Bogdan Stancu için pazarlık yapılacak. Asbaşkan Ademoğlu, “Umuyorum anlaşma olacak ve transfer bitecek” dedi.
TEKLİF 500 BİN EURO
Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada kadroya dahil edilmeyen 29 yaşındaki oyuncunun Bursaspor'a transfer olmayı istediğini ve tarafların anlaşmasını beklediği bildirildi. Başkent ekibi sözleşmesi 2018 yılında sona erecek olan tecrübeli oyuncu için 1 milyon euro bonservis ücretinde diretirken, yeşil-beyazlılar ise 500 bin euro teklif etti. Tarafların bir süredir telefonla yaptıkları görüşmenin ardından Gençlerbirliği yönetimi, Bursasporlu idarecileri Ankara'ya davet etti. Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, "Stancu'yu kadromuzda görmek istiyoruz. Gençlebirliği ile anlaşacağız" diye konuştu.
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 02:03
- Kebaplı gönderme
Toplam 24
Yorum
Ispanyol Podolski karakteri bozuk bir oyuncu. Yillar once munih formasi giyerkende mac esnadinda nuri sahine yine boyle terbiyesizlik yapmisti.
- Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı
Toplam 31
Yorum
texasli adamlardaki Fenerbahce kompleksine bak. Besiktasa gitmedin kadro disisin. Oysa ortadaki rakamlar Fenerden yana olmasina ragmen.
- İşte Beşiktaş'ın sayılmayan golü
Toplam 7
Yorum
hahahahhaha korunuyosun gelmişin bide bıdı bıdı yapıyon onların verilmeyen penaltısı nerde takdir haklarının eşit kullanımı nerde tff ile el ele şampion
Stancu bitiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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