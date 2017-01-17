 Sadece 3 puan aldı – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Sadece 3 puan aldı

    Sadece 3 puan aldı
    bu sezon 'de deplasmanda oynadığı sekiz maçı da kazanamadı. Adanaspor bu maçlarda sadece üç kez beraberlik aldı ve 3 puan topladı. Adanaspor, F.Bahçe maçı dışında Rize ile 2-2, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:03
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