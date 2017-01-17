 Öztürk’ten övgü – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Öztürk’ten övgü

    Öztürk’ten övgü
    Başkanı Ali Şafak Öztürk, Süper Lig'in en formda takımlarından biri olduklarını ifade ederek, "Böyle devam ettiği sürece gerçekten başarı seviyesi de yükselecektir." dedi. Öztürk, "Rıza hoca ile müthiş uyum yakaladık" dedi.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:03
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