Gonzalez Antep’te

Gaziantep, Kolombiyalı defans oyuncusu Yoiver Gonzalez ile anlaştı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncu ile 2 yılı opsiyonlu 3.5 senelik sözleşme imzalandığı bildirildi. Yöneticiler transferin sürdüğünü ifade etti.