 Gonzalez Antep’te – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Gonzalez Antep’te

    Gonzalez Antep’te
    Gaziantep, Kolombiyalı defans oyuncusu Yoiver Gonzalez ile anlaştı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncu ile 2 yılı opsiyonlu 3.5 senelik sözleşme imzalandığı bildirildi. Yöneticiler transferin sürdüğünü ifade etti.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:04
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