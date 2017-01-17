Caiçara Başakşehir’de
Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04'ten transfer ettiği Brezilyalı sağ bek Junior Caiçara ile resmi sözleşme imzaladı.
240 MAÇTA 5 GOL ATTI
Brezilya'nın Santo Andre takımında profesyonel olan ve daha sonra Bulgaristan'dan Ludogorets, Portekiz'den Gil Vicente ile Almanya'dan Schalke 04 formalarını giyen Başakşehir'in yeni transferi Caiçara, kariyeri boyunca çıktığı 240 maçta 5 gol attı ve 31 asist yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı, "Takip ettiğimiz iyi bir oyuncu aldık. Bize yararlı olacaktır" şeklinde konuştu.
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 02:03
- Kebaplı gönderme
Toplam 24
Yorum
Ispanyol Podolski karakteri bozuk bir oyuncu. Yillar once munih formasi giyerkende mac esnadinda nuri sahine yine boyle terbiyesizlik yapmisti.
- Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı
Toplam 31
Yorum
texasli adamlardaki Fenerbahce kompleksine bak. Besiktasa gitmedin kadro disisin. Oysa ortadaki rakamlar Fenerden yana olmasina ragmen.
- İşte Beşiktaş'ın sayılmayan golü
Toplam 7
Yorum
hahahahhaha korunuyosun gelmişin bide bıdı bıdı yapıyon onların verilmeyen penaltısı nerde takdir haklarının eşit kullanımı nerde tff ile el ele şampion
Caiçara Başakşehir’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.