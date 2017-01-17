 Alanya’da Hüseyin Kalpar istifa etti – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Alanya’da istifa etti

    Alanya’da Hüseyin Kalpar istifa etti
    'un teknik direktörü , istifa etti. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklama yapan Kalpar, "İstifa dilekçemi verdim, yönetim kabul etti." dedi. Alanyaspor, ligin 17. haftasında 14 Ocak Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a iç sahada 3-2 yenilmiş, taraftarlar bu yenilgi nedeniyle protesto yapmıştı.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:01
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