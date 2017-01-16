 Şipşak Paşa – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    Şipşak Paşa

    Şipşak Paşa

    , G.Birliği önünde Titi, Adem ve Pavelka ile coştu. Son 4 maçında 3’üncü galibiyetini aldı.

    'in 17. hafta maçında Gençlerbirliği'ni ağırlayan Kasımpaşa, rakibini ilk 16 dakikada bulduğu 3 golle 3-0 mağlup etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin ilk golünü 5. dakikada Titi kaydetti.

    PAŞA PUANINI 21 YAPTI
    Maçın 13. dakikasında Adem ve 16. dakikasında Pavelka adına skoru 3-0 yaptı. Gençlerbirliğinde teknik direktör Ümit Özat, 20. dakikada iki oyuncu değişikliği yapmasına karşın maçın sonucunu değiştiremedi. Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 21'e yükseltirken, G.Birliği ise 22 puanda kaldı.

    KASIMPAŞA ZİNCİRİ KIRDI
    Süper Lig'de ile oynadığı son 10 maçta sadece bir kez galip gelen Kasımpaşa dün rakibini net skorla yendi. En son 19.10.2013 tarihinde Ankara'da 3-1 galip gelen İstanbul ekibi yine üç gol atıp üç puanı aldı.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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