Antalya şov
G.Antep’e konuk olan Antalya, rakibini farklı yenerken, ev sahibi ekip üst üste 8. yenilgisini aldı.
Gaziantep Arena'nın açılış maçında Gaziantepspor'a konuk olan Antalyaspor, rakibini 3-0 yendi. Ev sahibi ekip peş peşe 8. yenilgisini aldı. Konuk takımın gollerini M'Billa Etame, Chico ve Deniz Kadah kaydetti. Maçtan sonra Antalyasporlu oyuncular, 35 bin kapasiteli Gaziantep Arena'da büyük bir sevinç yaşadı.
ANTALYA 25 PUANA ÇIKTI
Antalyaspor ligde 25 puana yükselirken Gaziantepspor 11 puanda kaldı. Süper Lig'de Gaziantepspor bir sonraki lig maçını sahasında Gençlerbirliği ile oynayacak. Antalyaspor ise Osmanlıspor deplasmanına gidecek.
TARİHİN EN KÖTÜ G.ANTEP'İ
Süper Lig'de bu sezon oynadığı 17 maç sonunda 11 puan toplayabilen Gaziantepspor tarihinin en kötü başlangıcını yaptı. Gaziantepspor 17. haftalar itibariyle ilk kez 11 puanda kalırken 1992-93 sezonunda 15 puan toplamıştı.
ANTALYA 25 PUANA ÇIKTI
Antalyaspor ligde 25 puana yükselirken Gaziantepspor 11 puanda kaldı. Süper Lig'de Gaziantepspor bir sonraki lig maçını sahasında Gençlerbirliği ile oynayacak. Antalyaspor ise Osmanlıspor deplasmanına gidecek.
TARİHİN EN KÖTÜ G.ANTEP'İ
Süper Lig'de bu sezon oynadığı 17 maç sonunda 11 puan toplayabilen Gaziantepspor tarihinin en kötü başlangıcını yaptı. Gaziantepspor 17. haftalar itibariyle ilk kez 11 puanda kalırken 1992-93 sezonunda 15 puan toplamıştı.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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fenerli sen aziz yıldırımı baştan sona dinlememişsin belli başta adanayı tebrik edip kötü oynadık diyor zaten
Antalya şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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