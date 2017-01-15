 Kasımpaşa evinde zorlanmadı – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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    15 Ocak 2017, Pazar
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    Kasımpaşa evinde zorlanmadı

    Kasımpaşa evinde zorlanmadı

    Spor Toto Süper Lig 17. hafta maçında Kasımpaşa evidne ağırladığı Gençlerbirliği'ni 3-0'lık rahat skorla geçti.

    Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 13.30'da başladı.

    Arda Kardeşler'in düdük çaldığı mücadelede ev sahibi Kasımpaşa maçın henüz 5. dakikasında Titi'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçerken 13. dakikada Adem Büyük'ün kaydettiği golle durum 2-0'a geldi.

    Maçta kontrolü eline geçiren Kasımpaşa bu golden 3 dakika sonra, 16. dakikada David Pavelka'nın ayağından gelen golle farkı 3'e çıkardı: 3-0.

    Karşılaşmanın 3. dakikasında sarı kart gören Orhan Şam, 82. dakikada ikinci sarı kartla oyundan atıldı, maç Kasımpaşa'nın Gençlerbirliği karşısında 3-0'lık sütünlüğüyle tamamlandı.

    Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanıı 21'e yükselterek 10. sıraya yerleşirken, 8. sıradaki Gençlerbirliği 22 puanda kaldı.

    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:58
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