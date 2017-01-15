Kasımpaşa evinde zorlanmadı
Spor Toto Süper Lig 17. hafta maçında Kasımpaşa evidne ağırladığı Gençlerbirliği'ni 3-0'lık rahat skorla geçti.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 13.30'da başladı.
Arda Kardeşler'in düdük çaldığı mücadelede ev sahibi Kasımpaşa maçın henüz 5. dakikasında Titi'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçerken 13. dakikada Adem Büyük'ün kaydettiği golle durum 2-0'a geldi.
Maçta kontrolü eline geçiren Kasımpaşa bu golden 3 dakika sonra, 16. dakikada David Pavelka'nın ayağından gelen golle farkı 3'e çıkardı: 3-0.
Karşılaşmanın 3. dakikasında sarı kart gören Orhan Şam, 82. dakikada ikinci sarı kartla oyundan atıldı, maç Kasımpaşa'nın Gençlerbirliği karşısında 3-0'lık sütünlüğüyle tamamlandı.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanıı 21'e yükselterek 10. sıraya yerleşirken, 8. sıradaki Gençlerbirliği 22 puanda kaldı.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:58
- Rodallega çıkarması
Toplam 11
Yorum
onur Bence Büyük hata olucak ! ve çok para vermek bu oyuncuya yine hata olur yönetim inşallah daha iyi bir forvet bulur ve alır.
- Çek bir forvet!
Toplam 31
Yorum
şemi karanar Beşiktaşda şenol güneş faktörü ile ilk geldiği sezonki başarıyı yakalayabilir.Bursasporda bu sene mutsuz görünüyor.
- Son gözde Carlos
Toplam 3
Yorum
onur Böyle bir oyuncuya bence gerek yok yanlış olur.illaki alınaçaksa gonso biçilmiş kaftan olur
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