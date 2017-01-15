G.Antep Stadı açılıyor

TOKİ’nin yaptığı Gaziantep Stadı, bugün Antalya maçıyla açılıyor. Maça gelen taraftara ise forma var.

Süper Lig'in 17. haftasında bugün Antalyaspor'u konuk edecek Gaziantep, yeni stadında ilk maçını yapacak. Gaziantep Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Maçlarını 42 yıldır Kamil Ocak Stadı'nda oynayan Gaziantep ekibi, Antalyaspor maçıyla yeni bir sayfa açacak. Kırmızı- siyahlılar, 120 milyon liraya mal olan 33 bin seyirci kapasiteli yeni stadına gelen taraftarlara ücretsiz forma dağıtacak.