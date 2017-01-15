Başakşehir 5. viteste
Süper Lig lideri Başakşehir, Sergen Yalçın’la yeni bir sayfa açan Kayserispor’u Mehmet Batdal, Emre (Pen), Visca, Stevanovic (kk) ve Cengiz Ünder ile devirdi.
Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir, Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkan Kayserispor'u 5-0 mağlup etti. Fatih Terim Stadı'nda farklı galibiyeti getiren golleri; 24'te Mehmet, 26. dakikada penaltıdan Emre, 63'te Visca, 81'de Stevanovic kendi kalesinde ve 88'de Cengiz kaydetti. Lider Başakşehir bu galibiyetin ardından 39 puana yükseldi. Kayseri ise 12 puanda kaldı.
İRFAN CAN, FENER'E YOK!
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayseri önünde çok iyi oynayıp 3 puan aldıklarını belirtti. Sarı kart gören İrfan Can, F.Bahçe maçında cezalı oldu.
39 PUANLI NAMAĞLUP LİDER
M.Başakşehir bu sezon ilk 17 hafta sonunda namağlup konumunda yer alıyor. Abdullah Avcı yönetimindeki takım 11 galibiyet 6 beraberlik alırken Süper Lig'de 16. haftalar itibariyle en son 2005-06 sezonunda Fenerbahçe namağlup konumda yer almıştı. Daum yönetimindeki takım 13 galibiyet 3 beraberlik almış ve 42 puanla namağlup konumda yer almıştı
ROTMAN KAYSERİ'DE
Başakşehir, Sloven orta saha oyuncusu Rajko Rotman'ı sezon sonuna kadar Kayserispor'a kiraladı. Turuncu-lacivertli kulüple 2018 Mayıs'ına kadar sözleşmesi bulunan Rotman, ligin 16 haftalık ilk bölümünde hiç forma giyemedi, yalnızca 3 maçta ilk 18'de yer almıştı.
İRFAN CAN, FENER'E YOK!
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayseri önünde çok iyi oynayıp 3 puan aldıklarını belirtti. Sarı kart gören İrfan Can, F.Bahçe maçında cezalı oldu.
39 PUANLI NAMAĞLUP LİDER
M.Başakşehir bu sezon ilk 17 hafta sonunda namağlup konumunda yer alıyor. Abdullah Avcı yönetimindeki takım 11 galibiyet 6 beraberlik alırken Süper Lig'de 16. haftalar itibariyle en son 2005-06 sezonunda Fenerbahçe namağlup konumda yer almıştı. Daum yönetimindeki takım 13 galibiyet 3 beraberlik almış ve 42 puanla namağlup konumda yer almıştı
ROTMAN KAYSERİ'DE
Başakşehir, Sloven orta saha oyuncusu Rajko Rotman'ı sezon sonuna kadar Kayserispor'a kiraladı. Turuncu-lacivertli kulüple 2018 Mayıs'ına kadar sözleşmesi bulunan Rotman, ligin 16 haftalık ilk bölümünde hiç forma giyemedi, yalnızca 3 maçta ilk 18'de yer almıştı.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:25
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