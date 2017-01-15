Antalya deplasmanda ezdi geçti
Spor Toto Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Antalyaspor deplasmanda konuğu olduğu Gaziantepspor'u 3-0'lık skorla rahat geçti.
Gaziantep Arena'da oynanan mücadelede Suat Arslanboğa düdük çaldı.
Saat 16.00'da başlayan maçın 23. dakikasında M'Billa Etame'nin golüyle 1-0 öne geçen Antalyaspor'da 27. dakikada Chico attığı golle durumu 2-0'a getirirken maçta gol perdesini 58. dakikada Deniz Kadah kapattı.
Gaziantepspor'da 69. dakikada Musa Nizam ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılan isim oldu.
Bu sonucun ardından, 25 puana ulaşan Antalyaspor 7. sıraya yükselirken 17. sıradaki Gaziantepspor 11 puanda kaldı.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:55
- "Mete Kalkavan'ı tebrik ediyorum"
Toplam 26
Yorum
metinn oyuncularinin hatasini rakip oyuncuya baglayacak kadar zavalli bir baskan ve zavalli fb yaranma pesinde bir hoca pööööh
- Ağlayarak ayrıldı
Toplam 6
Yorum
ekici zirvesi başarısız bjk seni çok arayacak hacı..takım ıskartalarla dolu..10 numara gidiyor..
- ''Transfer sürecektir''
Toplam 6
Yorum
FENERLI Kaç seneden berı bu kadar hakemlerler kazanmak vicdanınıza sığıyormu.mete kalkavan ali palaboıyık ve cuneyt çakırın derhal hakem kokartı kop
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