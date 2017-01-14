5 gollü maçta kazanan Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor, ikinci yarıya galibiyetle başladı: 3-2
Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.
Alt sıralarda yer alan iki ekibin mücadelesinde altın değerindeki 3 puanın sahibi sahadan 3-2 galip ayrılan Çaykur Rizespor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 2 ve 61'de Leonard Kweuke ve 34'te Dhurgham İsmail attı. 75'te Daniel Candeias'ın kırımızı kart görmesinden dolayı maçı 10 kişi tamamlayan ev sahibi takımın golleri ise 71'de Vagner Love ve 90+1'de Glynor Plet'ten geldi.
Süper Lig'deki son 6 maçın 5'in kaybeden Çaykur Rizespor bu galibiyetle sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaparken, Aytemiz Alanyaspor haftayı puansız kapattı.
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:28
- Büyükşehir’den çatıya onay çıktı
Toplam 3
Yorum
ozi yani çatıya çıkıp maç izliycez :D
- Wiel gitti gidiyor
Toplam 2
Yorum
yılmazlıyorum Teknik Direktör gözden çıkardıysa maliyetine ver gitsin. Sırtından bir kambur eksilsin..
- Moyes’ten Lens’e tepki: Kepazelik!
Toplam 15
Yorum
lens lens kume duserse kolaylasırmı transferın dedıklerınde ewt olabılır dedi sadece
5 gollü maçta kazanan Çaykur Rizespor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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