 5 gollü maçta kazanan Çaykur Rizespor – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    5 gollü maçta kazanan Çaykur Rizespor

    5 gollü maçta kazanan Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor, ikinci yarıya galibiyetle başladı: 3-2

    Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.

    Alt sıralarda yer alan iki ekibin mücadelesinde altın değerindeki 3 puanın sahibi sahadan 3-2 galip ayrılan Çaykur Rizespor oldu.

    Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 2 ve 61'de Leonard Kweuke ve 34'te Dhurgham İsmail attı. 75'te Daniel Candeias'ın kırımızı kart görmesinden dolayı maçı 10 kişi tamamlayan ev sahibi takımın golleri ise 71'de Vagner Love ve 90+1'de Glynor Plet'ten geldi.

    Süper Lig'deki son 6 maçın 5'in kaybeden Çaykur Rizespor bu galibiyetle sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaparken, Aytemiz Alanyaspor haftayı puansız kapattı.

    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:28
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