5 gollü maçta kazanan Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Alt sıralarda yer alan iki ekibin mücadelesinde altın değerindeki 3 puanın sahibi sahadan 3-2 galip ayrılan Çaykur Rizespor oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 2 ve 61'de Leonard Kweuke ve 34'te Dhurgham İsmail attı. 75'te Daniel Candeias'ın kırımızı kart görmesinden dolayı maçı 10 kişi tamamlayan ev sahibi takımın golleri ise 71'de Vagner Love ve 90+1'de Glynor Plet'ten geldi.

Süper Lig'deki son 6 maçın 5'in kaybeden Çaykur Rizespor bu galibiyetle sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaparken, Aytemiz Alanyaspor haftayı puansız kapattı.