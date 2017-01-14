 Osmanlıspor’da durmak yok – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    ’da durmak yok

    Osmanlıspor’da durmak yok
    , Beşiktaş ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana Afrika Kupası için Senegal Milli Takımı'na çağrılan Ndiaye, adale ağrısı bulunan Tiago Pinto ve sakatlığı süren Engin Bekdemir katılmadı. Morsarılılar bugün de çalışmalarını sürdürecek.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:57
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