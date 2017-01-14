 Lider fırtına gibi döndü – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Lider fırtına gibi döndü

    Lider fırtına gibi döndü

    Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarısına 5-0'lık Kayserispor galibiyetiyle başladı.

    Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı.

    Sahasında Kayserispor'u ağırlayan Medipol Başakşehir, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı karşılaşmada sahadan 5-0 galip ayrıldı ve puanını 39'a yükselterek maç eksiği bulunan Beşiktaş'la arasındaki farkı 4'e çıkarttı.

    Ev sahibi takıma galibiyeti golleri ise 24'te Mehmet Batdal, 26'de penaltıdan Emre Belözoğlu, 63'te Edin Visca, 81'de Miladin Stevanovic (K.K.) ve 88'de Cengiz Ünder attı.

    BU SEZON İKİNCİ KEZ
    Daha önce Alanyaspor'u 5-0'lık skorla geçen Medipol Başakşehir, Kayserispor'u da aynı skorla geçerek ikinci kez 5-0'lık skorla sahadan galip ayrılmış oldu. Ligde kötü günler geçiren Kayserispor ise bu skorla bu sezonki en farklı yenilgisini tattı.

    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:11
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