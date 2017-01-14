Karabükspor 3'lük attı
Karabükspor, son 10 dakikasına golsüz eşitlikle girilen maçta Akhisar Belediyespor'u 1-0 yendi.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kardemir Karabükspor, ilk yarısı golsüz eşitlikle biten maçta Akhisar Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü ise 80. dakikada Iasmin Latovlevici attı. Bu sonuçla Karabükspor puanını 21 yükselterek sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaparken, Akhisar Belediyespor 20 puanda kaldı.
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:25
- Büyükşehir’den çatıya onay çıktı
Toplam 3
Yorum
ozi yani çatıya çıkıp maç izliycez :D
- Wiel gitti gidiyor
Toplam 2
Yorum
yılmazlıyorum Teknik Direktör gözden çıkardıysa maliyetine ver gitsin. Sırtından bir kambur eksilsin..
- Moyes’ten Lens’e tepki: Kepazelik!
Toplam 15
Yorum
lens lens kume duserse kolaylasırmı transferın dedıklerınde ewt olabılır dedi sadece
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