 İşte Galatasaray'ın 11'i – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    İşte 'ın 11'i

    İşte Galatasaray'ın 11'i

    Ligde son 5 maçın 4'ünü kazanan Aslan yarışa fire vermeden devam etmek amacında.

    , 'in 17. hafta maçında bugün deplasmanda ile karşılaşıyor. Ligde sezonun 16 haftalık ilk bölümünü 33 puanla 3. tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 24 puanlı Konya karşısından zaferle ayrılıp zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Ligde son 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Aslan, iyi bir netice elde ederek yenilmezlik serisini de devam ettirmek istiyor.

    Konya BB Stadı'nda saat 19.00'da başlayan maçı Mete Kalkavan yönetiyor.

    STAT: Konya Büyükşehir Belediye
    HAKEM: Mete Kalkavan

    ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Jonsson, Vukovic, Mehmet, Ali Çamdalı, Volkan, Ömer Ali, Milosevic, Amir Hadziahmetovic, Bajic.
    TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

    GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, de Jong, Selçuk, Linnes, Josue, Sneijder, Eren.
    TEKNİK DİREKTÖR: Jan Olde Riekerink.

    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:51
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