İşte Galatasaray'ın 11'i
Ligde son 5 maçın 4'ünü kazanan Aslan yarışa fire vermeden devam etmek amacında.
Galatasaray, Süper Lig'in 17. hafta maçında bugün deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşıyor. Ligde sezonun 16 haftalık ilk bölümünü 33 puanla 3. tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 24 puanlı Konya karşısından zaferle ayrılıp zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Ligde son 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Aslan, iyi bir netice elde ederek yenilmezlik serisini de devam ettirmek istiyor.
Konya BB Stadı'nda saat 19.00'da başlayan maçı Mete Kalkavan yönetiyor.
STAT: Konya Büyükşehir Belediye
HAKEM: Mete Kalkavan
ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Jonsson, Vukovic, Mehmet, Ali Çamdalı, Volkan, Ömer Ali, Milosevic, Amir Hadziahmetovic, Bajic.
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, de Jong, Selçuk, Linnes, Josue, Sneijder, Eren.
TEKNİK DİREKTÖR: Jan Olde Riekerink.
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:51
- Stopere bir takviye daha
Toplam 11
Yorum
boskonusanadam fm 2016 oynamaya basladı yönetim
- Olcay Şahan'dan Beşiktaş'a: İnşallah şampiyon olursunuz
Toplam 9
Yorum
Atillas-BJK Kimin gazına geldiler de gönderdiler bu adamı bilemiyorum. İçimiz buruk, çok ararız takım ruhunu
- Lider fırtına gibi döndü
Toplam 1
Yorum
ceto sampıon fenerbahce olacak kımse heveslenmesın...
İşte Galatasaray'ın 11'i haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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