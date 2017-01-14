İşte Galatasaray'ın 11'i

Galatasaray, Süper Lig'in 17. hafta maçında bugün deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşıyor. Ligde sezonun 16 haftalık ilk bölümünü 33 puanla 3. tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 24 puanlı Konya karşısından zaferle ayrılıp zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Ligde son 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Aslan, iyi bir netice elde ederek yenilmezlik serisini de devam ettirmek istiyor.



Konya BB Stadı'nda saat 19.00'da başlayan maçı Mete Kalkavan yönetiyor.





STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEM: Mete Kalkavan

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Jonsson, Vukovic, Mehmet, Ali Çamdalı, Volkan, Ömer Ali, Milosevic, Amir Hadziahmetovic, Bajic.

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, de Jong, Selçuk, Linnes, Josue, Sneijder, Eren.

TEKNİK DİREKTÖR: Jan Olde Riekerink.