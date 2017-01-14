 Alanya şov – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Alanya şov

    Alanya şov

    , İsrail ekibi Maccabi Haifa’dan aldığı golcü oyuncu ile Gaziantepspor’un genç yıldızı Emre Nezif’i dün 2.5 yıllığına renklerine bağladı.

    Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, 29 yaşındaki Hollandalı forvet Glynor Plet ve Gaziantepspor'dan orta saha oyuncusu 22 yaşındaki Emre Nefiz'i 2.5 yıllığına renklerine bağladı. Plet, bu sezonun ilk yarısında Maccabi Haifa formasıyla ilk 11'de çıktığı 7 maçta toplam 3 gol kaydetti. ise Gaziantep formasıyla 11 resmi maça çıktı. Hollandalı golcü Plet imza töreninde, "Türk futbolunu biliyorum. Özellikle burada oynayan Hollandalı futbolcuları takip ediyordum. Türk ligi güçlü ve mücadele seviyesi üst derece. Böyle olması benim de hoşuma gidiyor" dedi. Emre Nefiz ise "Burada ilk hedefim forma şansı bulmak ve kendimi göstermek. Takım adına çok iyi işler yapmak istiyorum" şeklinde konuştu

    EKSİK BÖLGELERE TAKVİYE YAPILDI
    Başkan Hasan Çavuşoğlu, eksik bölgelere takviye yaptıklarını söyledi. Daha önce Plet'in transferini duyurduklarını belirten Çavuşoğlu, Emre Nezif'i de alarak iyice güçlendiklerini dile getirdi.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:29
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