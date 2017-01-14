Alanya şov
Aytemiz Alanyaspor, İsrail ekibi Maccabi Haifa’dan aldığı golcü oyuncu Glynor Plet ile Gaziantepspor’un genç yıldızı Emre Nezif’i dün 2.5 yıllığına renklerine bağladı.
EKSİK BÖLGELERE TAKVİYE YAPILDI
Başkan Hasan Çavuşoğlu, eksik bölgelere takviye yaptıklarını söyledi. Daha önce Plet'in transferini duyurduklarını belirten Çavuşoğlu, Emre Nezif'i de alarak iyice güçlendiklerini dile getirdi.
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:29
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Üçüncüsü Ersun Abdülkadiri de bir an önce takıma monte et. Yusuf yazıcıyı yalandan bir yarı oynatmadın. Abdülkadire 3 maç üst üste şans ver
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can İkincisi Ersun Sahada dökülen bursanın golünün pasını veren sarı kartlı ndoye ikinci yarı nasıl sahaya çıkar. Ben çıkarmazdım.
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Birincisi o nasıl kırmızı karttı adam yerden kalkmayınca daha önce vermediği sarıyı gösterdi.
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