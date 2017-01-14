 Adana’ya büyük müjde – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Adana’ya büyük müjde

    Adana’ya büyük müjde
    Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşaatına 2014'te başlanan Yeni Adana Stadı'nda çalışmalar devam ediyor. Yüzde 75'i tamamlanan 33 bin seyirci kapasiteli stadın, ağustos ayında hazır olması planlanıyor. Statta, 300 işçi 24 saat esasına göre vardiyalı çalışıyor. Stat bünyesinde, sosyal tesisler de yer alacak.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:57
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