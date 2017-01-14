 25 maçtır yenilmez – Fotomaç – 14 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ocak 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    25 maçtır yenilmez

    25 maçtır yenilmez

    M. Başakşehir, ligde oynadığı son 25 maçı da kaybetmedi.

    Teknik direktör Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Süper Lig'de son mağlubiyetlerini 12 Mart 2016'da evlerinde oynadıkları Osmanlıspor maçında aldı. Bu müsabakada turuncu-lacivertli ekip rakibine 3-2'lik skorla boyun eğmişti.

    15'İNCİ RANDEVU
    Başakşehir ile Kayseri ligde daha önce 14 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Başakşehir 6 galibiyet elde ederken, Kayseri ise rakibini 5 kez mağlup etti. Taraflar 3 maçta ise birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Başakşehir son beş maçta ise 4 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:01
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    25 maçtır yenilmez haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.