25 maçtır yenilmez

M. Başakşehir, ligde oynadığı son 25 maçı da kaybetmedi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Süper Lig'de son mağlubiyetlerini 12 Mart 2016'da evlerinde oynadıkları Osmanlıspor maçında aldı. Bu müsabakada turuncu-lacivertli ekip rakibine 3-2'lik skorla boyun eğmişti.



15'İNCİ RANDEVU

Başakşehir ile Kayseri ligde daha önce 14 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Başakşehir 6 galibiyet elde ederken, Kayseri ise rakibini 5 kez mağlup etti. Taraflar 3 maçta ise birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Başakşehir son beş maçta ise 4 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.