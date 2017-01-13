Trabzonspor'dan şahane başlangıç

Sezonun ilk yarısını hayal kırıklığı ile geride bırakan Trabzonspor, 4 yeni transferle güçlendirdiği kadrosuyla ikinci yarının ilk maçında Bursaspor'la karşılaştı. Bursa Büyükşehir Stadı'nda oynanan ve büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan taraf Trabzonspor oldu. Dame N'Doye'nin 48. dakikada kırmızı kart görmesiyle ikinci yarıyı 1 kişi eksik oynayan bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri Yusuf Yazıcı (12') ve Uğur Demirok (28') kaydetti. Bursaspor'un tek golü Kubilay Kanatsızkuş'tan (42') geldi.

2 maçlık galibiyet hasretine son veren Trabzonspor bu galibiyetle puanını 21 yaptı ve maç fazlasıyla 10. sıraya yükseldi. Bursaspor ise 27 puanla 5. sırada kaldı.

OLCAY ŞAHAN AYAĞININ TOZUYLA...

Trabzonspor'un iki gün önce Beşiktaş'tan kadrosuna dahil ettiği Olcay Şahan teknik direktör Ersun Yanal tarafından ilk on birde sahaya sürüldü. Karşılaşmayı izlemeye gelen bordo mavi taraftarlar, Olcay'ı tribünlere davet ederek alkışladı. Yanal'ın ismi Fenerbahçe ile anılan Mehmet Ekici'ye şans vermemesi dikkat çekti. Bordo mavililerin yenilerinden Sgros, Peraira ise ilk on birde şans bulurken, Medjani ise yedek kulübesinde kaldı.

2. YARININ İLK GOLÜ 19 YAŞINDAKİ YUSUF'TAN

Trabzonspor'un 1997 doğumlu yeteneği Yusuf Yazıcı, 12. dakikadaki golüyle bordo-mavilileri 1-0 öne geçirdi. Emmanuel Mas'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği uzun taç atışında altıpas içinde oluşan karambolde 19 yaşındaki oyuncu araya girerek meşin yuvarlağı Harun Tekin'nin solundan ağlarla buluşturdu.

UĞUR DEMİROK MÜTHİŞ YÜKSELDİ

28'de Uğur Demirok, sağ kanattan Yusuf Yazıcı'nın ceza alanına ortasına sağ çaprazdan yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi.

KUBİLAY KANATSIZKUŞ CEVAP VERDİ

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf'un ardından Bursaspor'un 19 yaşındaki forveti Kubilay Kanatsızkuş sahneye çıktı. 39. dakikada Merter Yüce'nin pasıyla topla buluşan genç oyuncunun sol ayağıyla şutunda Onur Kıvrak başarılıydı ancak dönen topu önünde bulan Kubilay Kanatsızkuş bu kez sağ ayağıyla topu kaleye gönderdi ve farkı 1'e indirdi.

HAMZAOĞLU TRİBÜNE GÖNDERİLDİ

Mücadelenin 32. dakikasında yardımcı hakemin Trabzonspor lehine verdiği taç kararına çok sinirlenen Hamza Hamzaoğlu'nun tepkisi sert oldu. Bunun üzerine Yaşar Kemal Uğurlu Bursaspor Teknik Direktörü'nü tribüne gönderdi. Hamzaoğlu'nun ardından, yardımcısı Metin Mert de tribüne yollandı.

Verilen kararın ardından Bursaspor taraftarları tezahüratlarla hakeme ve federasyona tepki gösterdi.



TRABZONSPOR 10 KİŞİ KALDI!

N'Doye ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Trabzonspor 10 kişi kaldı. Hava topu mücadelesi sırasında Dame N'Doye Erdem Özgenç'e dirseğini kullanarak kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Senegalli forveti ikinci sarı kartla oyun dışı bıraktı.

ONUR'DAN KRİTİK KURTARIŞ

Bursaspor'UN 68. dakikada Jorquera ile beraberliğe yaklaştığı pozisyonda Onur Kıvrak gole izin vermedi. Pablo Batalla'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Cristobal Jorquera'nın etkili kafa vuruşunda Onur Kıvrak topu güçlükle kornere çelmeyi başardı.

MAÇTAN NOTLAR

YENİLER TRİBÜNDE

Bursaspor'un bugün sözleşme imzaladığı Sloven oyuncu Boban Jickov ile Onur Atasaray, ilk kez bir Bursaspor karşılaşmasını canlı olarak izledi. Jivkov'un linas işlemleri pazartesi günü tamamlanacak ve teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, şans vermesi halinde Salı günü Akhisar Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası maçında görev yapacak.

HARUN TEKİN DALYA DEDİ

Bursaspor'un A Milli kalecisi Harun Tekin, Trabzonspor karşılaşmasında birlikte yeşil beyazlı forma ile 100'üncü resmi karşılaşmasına çıkarken, ilk dalasını da yapmış oldu. Yeşil beyazlı taraftarlar, kaleci Harun'a büyük sevgi gösterisinde bulundu.

ŞEHİT RESİMLERİYLE SÜSLÜ TÜRK BAYARIĞI AÇILDI

Bursasporlu taraftarlar, 15 Temmuz şehitlerinin yanı sıra son olaylarda şehit olanların resimlerinin de yer aldığı büyük bir Türk bayrağı açtı. Teksas tribününde açılan bu büyük bayrak büyük alkış aldı.

BATAYLLA VE İSMAİL'E DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Bursaspor'un Arjantinli kaptanı Pablo Martin Batalla ile yeni transferlerinden İsmail Konuk'a Teksas tribünü taraftarları sürpriz yaparak kale arkası önünde doğum günü pastası kesti. Yeşil beyazlı taraftarlar her iki futbolcuya büyük sevgi gösterisinde bulundu.