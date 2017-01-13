Galatasaray ile Konyaspor 31. randevuda
Galatasaray ile Atiker Konyaspor, yarın yapılacak maçla lig tarihinde 31. kez karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılıların 63 golüne, yeşil-beyazlılar 17 golle yanıt verebildi.
Geçen sezon Galatasaray, deplasmanda 4-1 galip geldi, İstanbul'daki müsabaka golsüz sona erdi.
- Konyaspor 19 maçtır galibiyete hasret
Konyaspor, Galatasaray'ı ligde 19 maçtır yenemiyor.
Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 19 karşılaşmadan 15'ini yitirdi, 4'ünde berabere kaldı, galip gelemedi.
- Konya'daki maçlar
Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı maçlarda rakibi karşısında galibiyetlerde 10-2 önde bulunuyor.
Konya'daki 15 lig maçında 10 galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, rakibine 2 kez yenildi. İki takım Konya'da ayrıca 1990-1991 sezonunda 1-1, 2006-2007'de 2-2, 2013-2014'te de 0-0 berabere kaldı.
- En farklı skorlu galibiyetler
2007-2008 sezonunda İstanbul'da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazanırken, bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.
Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki iki galibiyetini de 1-0'lık sonuçlarla aldı.
- Maçlar
Galatasaray ile Konyaspor arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:
2008-09 Galatasaray - Konyaspor: 4 - 1
Konyaspor - Galatasaray: 0 - 1
2010-11 Konyaspor - Galatasaray: 0 - 1
Galatasaray - Konyaspor: 2 - 0 (Seyircisiz)
2013-14 Galatasaray - Konyaspor: 2 - 1
Konyaspor - Galatasaray: 0 - 0
2014-15 Konyaspor - Galatasaray: 0 - 5
Galatasaray - Konyaspor: 1 - 0
2015-16 Konyaspor - Galatasaray: 1 - 4
Galatasaray - Konyaspor: 0 - 0
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:28
- Yeni bir sayfa açma vakti
Toplam 2
Yorum
Yeni bir sayfa açma vakti. FB yönetimi: Öncelikle, ifade etmek isteriz ki, Yusuf Namoğlu'nun açıklamaları bir MHK Başkanı'nın ciddiyetiyle hiçbir şekilde bağdaşmayacak bir yüzeyselliktedir. Taraflı tarafsız tüm spor yorumcuları, ligin ilk yarısında lig yarışının hakem hataları ile şekillendiğini, yapılan hakem hatalarının hata boyutunu aştığını, belli hakemlerin ligi dizayn ettiğini, bu hakemlerin futbol dünyasından uzaklaştırılmaması halinde hakemlik müessesine güvenin olamayacağını açıkça ifade etmiş ve bu görüşler üzerinden fikir birliğine varmıştır. Buna karşın Yusuf Namoğlu, sanki ligin ilk yarısında bu hakem hataları hiç yaşanmamış, MHK Başkanlığı yaptığı her dönemde olduğu gibi, bu dönem de belli takımlar lehine olan ve artık hata kavramı ile izahı mümkün olmayan hakem kararları olduğunu görmezden gelmiştir. Bu durum karşısında açıkça ifade etmek isteriz ki, ya Yusuf Namoğlu'nun kapasitesi bu kadardır ve bu sebeple bu şekilde sığ ve yaşanan olaylarla uyumlu olmayan açıklamalar yapmaktadır; ya da Yusuf Namoğlu kötü niyetlidir.
- Yolun açık olsun!
Toplam 3
Yorum
atogen Seni izlerken kimi zaman kızdık, kimi zaman alkışladık hele o gollerden sonra yaptığın kartal duruşuna hayrandık. Takımımıza yaptığın katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni takımında başarılı olmanı dilerim.
- Mitrovic henüz takıma ısınmadı
Toplam 6
Yorum
arsen l. Dış Karıştırma başladı...
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