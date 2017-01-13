 Galatasaray ile Konyaspor 31. randevuda – Fotomaç – 13 Ocak 2017
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    13 Ocak 2017, Cuma
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    Galatasaray ile Konyaspor 31. randevuda

    Galatasaray ile Konyaspor 31. randevuda

    Galatasaray ile Atiker Konyaspor, yarın yapılacak maçla lig tarihinde 31. kez karşı karşıya gelecek.

    İki takım arasında geride kalan 30 lig maçından 23'ünü Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

    Sarı-kırmızılıların 63 golüne, yeşil-beyazlılar 17 golle yanıt verebildi.

    Geçen sezon Galatasaray, deplasmanda 4-1 galip geldi, İstanbul'daki müsabaka golsüz sona erdi.

    - Konyaspor 19 maçtır galibiyete hasret

    Konyaspor, Galatasaray'ı ligde 19 maçtır yenemiyor.

    Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 19 karşılaşmadan 15'ini yitirdi, 4'ünde berabere kaldı, galip gelemedi.

    - Konya'daki maçlar

    Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı maçlarda rakibi karşısında galibiyetlerde 10-2 önde bulunuyor.

    Konya'daki 15 lig maçında 10 galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, rakibine 2 kez yenildi. İki takım Konya'da ayrıca 1990-1991 sezonunda 1-1, 2006-2007'de 2-2, 2013-2014'te de 0-0 berabere kaldı.

    - En farklı skorlu galibiyetler

    2007-2008 sezonunda İstanbul'da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazanırken, bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.

    Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki iki galibiyetini de 1-0'lık sonuçlarla aldı.

    - Maçlar

    Galatasaray ile Konyaspor arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

    2008-09 Galatasaray - Konyaspor: 4 - 1

    Konyaspor - Galatasaray: 0 - 1

    2010-11 Konyaspor - Galatasaray: 0 - 1

    Galatasaray - Konyaspor: 2 - 0 (Seyircisiz)

    2013-14 Galatasaray - Konyaspor: 2 - 1

    Konyaspor - Galatasaray: 0 - 0

    2014-15 Konyaspor - Galatasaray: 0 - 5

    Galatasaray - Konyaspor: 1 - 0

    2015-16 Konyaspor - Galatasaray: 1 - 4

    Galatasaray - Konyaspor: 0 - 0

    1. 13 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:28
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