Trabzonspor'da flaş gelişme
Adı transfer dedikodularıyla anılan Mehmet Ekici, Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Bursaspor'la oynayacağı maçın 18 kişilik kadrosunda yer almadı.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Bursaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal maç öncesinde flaş bir karar aldı. Yanal, transfer görüşmelerinde bulunan Mehmet Ekici'yi maç kadrosuna almadı.
18 kişilik kadroda yer almayan Mehmet Ekici takımla birlikte Bursa maçı kafilesinde yer almıştı. Ekici'nin adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyor. Öte yandan Ersun Yanal yeni transferlerden Olcay Şahan, Mas ve Pereira'yı ilk 11'de görevlendirdi.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:57
- Mitrovic henüz takıma ısınmadı
Toplam 19
Yorum
Bora Çalışmalarında gördüğüm kadar Futbolla pek ilğisi yok tam bir çaylak, koşması bile bir acaip tam mahalle takımı oyuncusu
- Ahmet Çalık ve Muslera da kadroda!
Toplam 14
Yorum
murat bruma yok mu
- Beşiktaş’tan ayrılmam zor oldu
Toplam 7
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laz rodallega da gelirse durdurulamaz
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