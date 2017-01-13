 Trabzonspor'da flaş gelişme – Fotomaç – 13 Ocak 2017
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    13 Ocak 2017, Cuma
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    'da flaş gelişme

    Trabzonspor'da flaş gelişme

    Adı transfer dedikodularıyla anılan , 'un Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Bursaspor'la oynayacağı maçın 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

    Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Bursaspor ile karşılaşacak olan 'da teknik direktör Ersun Yanal maç öncesinde flaş bir karar aldı. Yanal, transfer görüşmelerinde bulunan 'yi maç kadrosuna almadı.

    18 kişilik kadroda yer almayan Mehmet Ekici takımla birlikte Bursa maçı kafilesinde yer almıştı. Ekici'nin adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyor. Öte yandan Ersun Yanal yeni transferlerden Olcay Şahan, Mas ve Pereira'yı ilk 11'de görevlendirdi.

    1. 13 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:57
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