Trabzon ile Bursa 81. randevuda
Trabzonspor ile Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinin açılışında yarın Bursa'da yapacakları maçla 81. kez karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 120 gol atarken, kalesinde 63 gol gördü.
Karadeniz ekibi, deplasmanda iç sahaya oranla galip gelmekte zorlandı. 40 karşılaşmanın 14'ünü kazanan bordo-mavililer, 10 maçtan mağlubiyetle, 16 maçtan beraberlikle ayrıldı.
İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyetleri de Trabzonspor aldı. Bordo-mavililer, 1988-89 sezonunda deplasmanda 6-0, 2001-2002 sezonunda evinde 5-0 galip geldi.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:10
- İlacımız Ekici
Toplam 7
Yorum
FB.li Cümle alem biliyor sizin nasıl dört yıldız aldığınızı. Bide kalkıp ahkam mı kesiyorsun.
- Tolgay Arslan’dan rest
Toplam 11
Yorum
YASSAR Tolgay ı takımlar istedi takasta Beşiktaş kabul etmedi. Beşiktaşın takasta düşündüğü falan yok.
- Olcay Şahan Trabzon’da
Toplam 17
Yorum
Tony Bir Beşiktaş'lı olarak derin oh çektim :) sonunda kurtulduk .
Trabzon ile Bursa 81. randevuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.